Från totalt ointressant till älskad AIK-klassiker.

Men hur gick det egentligen till när Å vi é AIK blev inmarschlåt?

Och vilken roll hade Paul McCartney i processen?

– Det finns ett brev från Sir Paul McCartney som säger att vi inte får använda hans låt, säger Leo Rubio, en av upphovsmännen i dokumentären “Inmarschlåten”.

Ibland tror man att saker är mer planerade än de egentligen är. För många framstår Å vi é AIK som något helt naturligt kring Gnagets matcher. Och visst har låten en viktig del i det minutiösa program som omger inramningen på Friends Arena och tidigare på Råsunda.



Men när, var och hur skrevs låten?

– Det började på hemvägen från premiären 1983 - Brage borta, säger Per Krook och forstätter:

– Roger Nilsson hade tagit med en kassettbandspelare med låten “The Last Farewell” av Roger Whittaker. Och så sa han: “Har ni hört den här? Vad tror ni, ska vi hitta på en text?”



Leo Rubio vill framhäva Per Krook, men alla detaljer är inte nedskrivna.

– Vem som stod bakom vilken textrad är det nog ingen som vet, säger Krook.

“Fick inte tillstånd”

Paul McCartney, ja. En av världens största artister genom tiderna. Men vad har han att göra med “Å vi é AIK”? Tanken var att man egentligen skulle spelat in en annan låt - på melodin “Mull of Kintyre”, men det satte stjärnan stopp för.

– Vi fick inte tillstånd. Det finns ett brev någonstans där det står att vi inte får göra det. Underskrivet av Sir Paul McCartney, säger Leo Rubio.



Inmarschlåten är en minidokumentärserie och i det andra avsnittet får vi bekanta oss med Å vi é AIK. Om hur den kom till och hur den fick sin plats som inmarschlåt för “Gnaget”.



Inmarschlåten finns tillgänglig via Everysport Plus eller FotbollDirekt Plus på SvenskaFans och FotbollDirekt.

LOGGA IN FÖR ATT SE DOKUMENTÄREN OVAN!

***

Redaktör: Oskar Kiisk

Producenter: Viktor Enbacka & Ellinor Skeppström

Avsnitt i serien

31 mars: IFK GÖTEBORG & Snart skiner Poseidon

14 april: AIK & Å vi e AIK

28 april: Hammarby & Just idag är jag stark