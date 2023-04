ANNONS

Under gårdagen kom ett öppet brev från flera supporterföreningar till Helsingborgs IF där man bland annat skrev att man vill se sportchef Andreas Granqvist avgå. Detta budskap har man nu även framfört under dagens match.

Helsingborgs IF trillade ur allsvenskan ifjol och i superettan har det börjat långt ifrån bra.

Två förluster på de två första matcherna och i går kom ett öppet brev från samtliga ledande supportergrupperingar på södra ståplatsläkaren, där man bland annat krävde Andreas Granqvists avgång.

Detta budskap har även framförts via en banderoll under dagens match mot Västerås SK:

"Låt oss minnas dig för prestationerna på planen, dags att avgå nu Andreas", står det på banderollen.

