ÖFK gick segrande ur derbyt och tog säsongens första seger.

Då slog Malcolm Stolt till med säsongens första mål.

– Den här prestationen finns i laget, det gäller bara att vi får ut det oftare, säger han till Östersunds-Posten.

Bottentippade Östersunds FK krossade GIF Sundsvall i det första Norrlandsderbyt lagen emellan sedan 2019.

Bortalagets Malcolm Stolt satte ledningsmålet. Ett mål som också var anfallarens första mål för säsongen.

– Vi har pratat om att jag ska komma i just den ytan när "Jacke" (Jakob Johnsson) har bollen. Det kändes som att han slog in den utan att titta. Det var bara att knoppa in den, säger han till ÖP och fortsätter:

– Tendenserna har funnits där, men i dag satt i stort sett allting. Den här prestationen finns i laget, det gäller bara att vi får ut det oftare. Det är väldigt viktigt. Det har märkts på hela staden Östersund.