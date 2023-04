Siffrorna är tydliga - Värnamo blir bara bättre

ANNONS

IFK Värnamo är poängmässigt fyra poäng bättre än vad man var efter fyra omgångar förra säsongen. Utöver poängskörden är det flera andra områden där laget under säsongsinledningen presterat avsevärt bättre.

Kim Hellberg är det unga stjärnskottet till tränare som enligt klubbens sportchef, Enes Ahmetovic, kommer att träna lag ute i Europa inom snar framtid.

Under fjolåret stod IFK Värnamo för en succésäsong när man med god marginal höll sig kvar i allsvenskan.

Nu pekar mycket på att laget kan komma att göra en ännu bättre säsong än den föregående.

Vid samma tid förra säsongen hade IFK Värnamo i snitt 47 procents bollinnehav i matcherna. Den här säsongen ligger den siffran på 60 procent.

Avslut på mål per match har gått från 3,5 till 6,25.

– Vi har blivit bättre helt enkelt i vårat sätt att spela fotboll och vi är ett av de lagen i Sverige som har en väldigt tydlig identitet i att spela fotboll. Den bygger på att skapa målchanser genom att kontrollerat ta sig fram i banan, berättar Enes Ahmetovic till Värnamo.nu och fortsätter:

– Vi är det laget som tar oss in mest i motståndarnas tredjedel med bollen under kontroll och vi tar oss in näst flest gånger i motståndarnas straffområde. Detta skapar såklart duktiga förutsättningar för att göra mål.

Dessa siffor pekar på att IFK Värnamo mycket väl kan komma att förbättra sin allsvenska placering från förra säsongen. Ahmetovic är glad över den utveckling som föreningen visar och känner att de är på rätt väg.

– Så är det absolut och det är tack vare hårt jobb från alla parter och inte minst från alla våra spelare, så jag skulle verkligen säga att vi är på rätt väg, säger han till Värnamo.nu.

TV: Ekwall om Värnamo