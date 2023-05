Gör som flera tusen andra, häng på våra experter!

Årets i särklass största travhändelse. En av årets största idrottsevenemang. I helgen är det Elitloppet på Solvalla i Stockholm. Gör som flera tusen andra. Spela V75 med Andelstorgets vassa travexperter.

Veckan som många, många väntar på är här. Elitloppsveckan. I helgen är det Elitloppet på Solvalla och travbanan i Stockholm har dukat upp för fest i dagarna tre. Folk från både Sverige, Europa och världen vallfärdar till Solvalla för att se hästar och kuskar i världsklass och för att uppleva stämningen på plats, en stämning som gjort både Solvalla och Elitloppet världskänd.

Det är dock inte bara hästar och kuskar i världsklass på plats och runt 30 000 i publik, det är också dubbla V75 under lördag och söndag. På lördag är det V75-finaler och på söndag är det V75 med Elitloppet. Gör som flera tusen andra, spela V75 med Andelstorgets vassa travgäng och var en del av den här pangfesten du också.



Andelstorgets vassa travgäng har på kort tid vuxit sig som en av de starkaste på marknaden, det har de gjort via hårt och seriöst arbete men även via flera vassa och stora framgångar. Åtskilliga gånger de senaste åren har det spelats in flertalet miljoner till alla medlemmar och under Elitloppsveckan båda andas, sover och äter de travsport. Ingenting lämnas åt slumpen.



I Andelstorgets vassa travgäng hittar vi bland annat Sveriges vassaste analytikertjänst Travtjänsten, vi hittar innerspåret till svensk trav Snoken, och vi hittar de enormt populära Lukas Berggren, Frank Norqvist, Christoffer Wickman, Madde Loön och Carl Wangle – för att nämna några. Andelstorgets travgäng erbjuder V75-andelar allt från 50 kronor och uppåt och även om det erbjuds andelar för ett par tusen kronor så behövs ingen större insats för att vinna stort. Frank Norqvist ordnade 6,8 miljoner kronor till alla medlemmar i fjol och 175 satsade kronor per andel blev värd knappt 600 000 kronor per andel. Snacka om succé.



Det är också enkelt och smidigt att köpa en andel av Andelstorgets vassa travgäng. Det enda du behöver är ett konto hos ATG, sedan är det bara att välja och vraka fritt bland alla våra experter. Du sätter in pengarna direkt på ditt ATG-konto, köper en andel som passar just dig bäst, och sedan får du din V75-kupong direkt till din sida hos ATG. Vid eventuell vinst tillhandahålls det enkelt och smidigt av ATG och vinsten sätts in på ditt ATG-konto kort efter sista V75-loppet gått i mål. Enkelt va? Prova du med!



