Inlånade Damjan Pavlovic blev utbytt redan i paus mot Malmö FF och under de senaste omgångarna har han fått sparsamt med speltid.

– Jag är verkligen inte nöjd, men det är fotboll. Jag kan bara jobba hårt och fortsätta, säger han till KT-Kuriren.

Degerfors IF valde att låna in Damjan Pavlovic inför årets säsong och under inledningen var han given i laget, men under de senaste fyra matcherna har han fått allt mindre speltid.

Totalt har det bara blivit 59 minuters speltid på de fyra senaste matcherna och igår blev han utbytt redan i paus mot Malmö FF.

– Jag var glad för att vara ärlig, men blev arg när jag blev utbytt. Jag tycker att jag gjorde ett bra defensivt jobb. Offensivt fick jag inte så många bollar, det gör det mer komplicerat. Men jag kan inte vara nöjd med mig själv när vi förlorar med 0-5, säger han till KT-Kuriren.

Låneavtalet sträcker sig säsongen ut och det finns även en köpoption.

