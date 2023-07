ANNONS

Skövde AIK har alltjämt en tung säsong i superettan.

Nu står det klart att jumbon bryter med duon Emil Bellander och Linus Mattsson.

Skövde AIK som gjorde stor succé som nykomlingar i superettan ifjol har i år haft det allt annat än enkelt.

SAIK ligger alltjämt sist i serien och hittills har det bara blivit en vinst på 14 matcher.

Nu meddelar klubben att man bryter med Emil Bellander och Linus Mattsson i förtid.

– Jag önskar dem all lycka i sin framtida fotbollskarriär kommenterar sportchef Per Åstemo via klubbens hemsida.

Mattsson kom till klubben från Akropolis inför fjolårssäsongen och Bellander plockades in från Vasalunds IF inför i år.