AIK har varit aktiva på transfermarknaden denna sommar men än så länge så verkar man vara långt ifrån klara. Nye sportchefen Thomas Berntsen berättar nu att ett par namn till lär tillkomma.

– Det kommer nog in en, två eller tre spelare till, säger sportchefen Thomas Berntsen i AIK+.

AIK stod för en urusel vårsäsong, men sedan återstarten har man börjat hitta formen. Mycket tack vare nyförvärven Dino Besirovic, Anton Salétros och Mads Thychosen.

Trots att AIK redan gjort tre värvningar denna sommar så verkar man inte vara nöjda.

– Det kommer nog in en, två eller tre spelare till beroende på om vi säljer en spelare eller inte. Gör vi inte det så kommer det två spelare in, säljer vi någon spelare blir det antagligen tre spelare in, säger Berntsen i AIK+.

Senaste namnet att kopplas ihop med AIK är Apollon Limassols anfallare Ioannis Pittas, men som FotbollDirekt kunde avslöja tidigare i dag så kommer det bli en dyr affär att lösa.