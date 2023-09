ANNONS

Gnaget tog in Benjamin Tiedemann Hansen på ett lån. Nu gläntar han själv på dörren om en potentiell fortsättning i klubben.

AIK kämpar för ett nytt kontrakt och är för närvarande inblandade i en tajt streckstrid. Sent under transferfönstret togs den rutinerade försvararen in från Molde.

I grunden var avtalet ett lån, men nu öppnar den 29-ärige mittbacken Benjamin Tiedemann Hansen för att han kan stanna i Gnaget. Detta då en köpoption ingick i avtalet.

- Jag hade inte kommit hit om det var med avsikt att vara här i tre, fyra månader och sen lämna. Det finns absolut en möjlighet att jag spelar i AIK 2024, säger Hansen till Fotboll Sthlm.

Innan landslagsuppehållet hann inte dansken göra debut för sin nya klubb.

Nästa chans att göra sitt första framträdande med AIK, för närvarande på kvalplats är mot Degerfors den 18:e september.