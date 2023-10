AIK:s kick på 48 timmar: ”Sålt dubbelt så mycket”

Inte nog med att AIK kan slå alla tiders allsvenska publikrekord: Säljstarten inför 2024 beskrivs som fantastisk – trots att det inte ens är klart om allsvenskan eller superettan.

Så ökar intäkterna. Supportar hyllas: Enorma pengar.

AIK är just nu på publikmässig rekordnivå. Med ett nuvarande snitt på 26 042 så är man just nu nära Hammarbys allsvenska all time high från i fjol: 26 372 åskådare.

AIK:s stöd imponerar stort. Publiken har inte flytt, trots bottenplacering. Publikintresset kan nu höja, enligt vad FD erfar, biljettintäkterna med uppemot 5 miljoner kronor för 2023.

– Det är våra årskortsinnehavare och årskortsförsäljning som ligger till grund för våra fina publiksiffror vi har just nu, säger AIK:s biljettansvarige Jakob Odmark till FotbollDirekt och pekat ut det nya mål