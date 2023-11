ANNONS

IF Elfsborg ligger under mot Degerfors IF i paus. Per Frick var inte allt för nöjd med den första halvleken från Boråsklubben.

– Sådär från vår sida, vi kommer inte riktigt igång. Vi får inte dem där långa anfallen, säger han till Discovery +.

IF Elfsborg kan säkra SM-guldet ikväll, ifall man besegrar Degerfors.

Men i paus så ligger man under med 1–0, detta efter mål av Seid Korac.

I paus får Elfsborgs Per Frick frågan om det är mycket nerver, han svarar följande:

– Det är klart att vi vet om utgångsläget, men inte mer än så.

Det återstår att se ifall Elfsborg kan vända detta.

