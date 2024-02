Över 200 allsvenska affärer - och mängder av lån återvänder

ANNONS

Stor genomgång på FD. Klubbarna som har störst och minst genomströmning så här långt i årets transferfönster. Vilka allsvenska klubbar ligger bäst till inför fortsättningen?

Ismael Diawara (mv, Malmö FF), Benjamin Tiedemann Hansen (b, Molde), Martin Ellingsen (mf, Molde), Bersant Celina (mf, Dijon), Ismaila Coulibaly (mf, Sheffield United, lån).Collins Sichenje (b, KuPS), Ahmad Faqa (b, HK Kópavogs), Rasmus Bonde (b, Örebro SK), Elias Durmaz (mf, Gif Sundsvall), Hugo Aviander (mf, FC Stockholm), Erik Ring (fw, Helsingborgs IF), Henry Atola Meja (fw, Norrby IF).Samuel Brolin (mv, Kalmar FF), Erick Otieno (b, Raków Częstochowa), Jetmir Haliti (b, Jagiellonia Bialystok), Jimmy Durmaz (mf, Genclerbirligi), Aboubakar Keita (mf, ny klubb ej klar), Zachary Elbouzedi (mf, Swindon Town, lån), Jonah Kusi-Asare (fw, Bayern München), Benjamin Mbunga Kimpioka (fw, St. Johnstone), Calvin Kabuye (fw, Sandvikens IF).Andreas Linde (mv, Greuther Fürth), Adam Lundkvist (b, Austin FC), Julius Lindberg (mf/fw, Gais), John Paul Dembe (fw, KCCA FC).Sigge Jansson (b, Tvååkers IF), Semir Bosnic (mf, Norrby IF).Johan Brattberg (mv, Västerås SK), Aiham Ousou (b, Slavia Prag, åter efter lån), Tomas Totland (b, St. Louis City), Samuel Gustafson (mf, Urawa Red Diamonds), Tobias Sana (mf, ny klubb ej klar), Momodou Sonko (mf/fw, Gent).

Max Croon (mv, uppflyttad till A-laget), Malkolm Nilsson Säfqvist (mv, Halmstads BK), Miro Tenho (b, HJK), Albin Ekdal (mf, Spezia), Samuel Leach Holm (mf, Brommapojkarna), Gideon Granström (mf, uppflyttad till A-laget), Kalipha Jawla (fw, uppflyttad till A-laget), Deniz Hümmet (fw, Kalmar FF).Frank Odhiambo (b, Vasalunds IF).Tommi Vaiho (mv, slutar), André Picornell (mv, ny klubb ej klar), Axel Wallenborg (b, ny klubb ej klar), Jesper Löfgren (b, FC Luzern, lån), Pierre Neurath Bengtsson (b, ny klubb ej klar), Elliot Käck (b, slutar), Carlos Moros Gracia (b, HJK), Isak Alemayehu (mf, Feyenoord, lån), Hampus Finndell (mf, Eintracht Braunschweig, lån med köpoption), Albion Ademi (mf/fw, IFK Värnamo) Noel Milleskog (fw, IK Sirius).Kees Sims (mv, Ljungskile SK), Robin Wendin Thomasson (b, Eskilsminne IF), Harun Ibrahim (b/mf, Molde FK, lån), William Milovanovic (mf, Utsiktens BK), Mohamed Bawa (mf, uppflyttad till A-laget), Edvin Becirovic (fw, IFK Värnamo), Amin Boudri (fw, Venezia), Jack Cooper Love (fw, IF Elfsborg, lån).Erik Westgärds (mv, Stenungsunds IF), Filip Gustafsson (mf, Norrby IF).Viktor Krüger (b, ny klubb ej klar), Niklas Andersén (b, slutar), Dino Salihovic (b/mf, IFK Norrköping, åter efter lån), Viktor Alexandersson (mf, ny klubb ej klar), Julius Lindberg (mf/fw, BK Häcken).

Tim Erlandsson (mv, Falkenbergs FF), Tim Rönning (mv, IF Elfsborg), Bleon Kurtulus (b, uppflyttad till A-laget), Vinicius Nogueira (b, Varbergs Bois), Birnir Snaer Ingason (mf/fw, Vikingur), Rasmus Wiedesheim-Paul (fw, Rosenborg), Alex Hall (fw, uppflyttad till A-laget).Villiam Dahlström (fw, Örgryte IS).Marko Johansson (mv, Hamburg, åter efter lån), Malkolm Nilsson Säfqvist (mv, Djurgårdens IF), Malte Påhlsson (mv, Örebro SK), Benjamin Hjertstrand (b, FC Zhenis), Taulant Parallangaj (b, Sandvikens IF), Melvin Sjöland (mf, Tvååkers IF), Erik Ahlstrand (mf, FC St. Pauli), Kazper Karlsson (mf, Bologna), Jack Cooper-Love (fw, IF Elfsborg, åter efter lån).Oscar Johansson Schellhas (mf, IFK Värnamo).Pavle Vagic (b/mf, Helsingborgs IF), Tesfaldet Tekie (mf, Apollon Limassol).Nathaniel Adjei (b, FC Lorient, lån med köpoption), Jon Gudni Fjóluson (b, Vikingur), Ludvig Svanberg (b, Gif Sundsvall), Joel Nilsson (b/mf, ny klubb ej klar), Isak Vural (mf, Frosinone), Loret Sadiku (mf, Kasimpasa), Adi Nalic (mf/fw, ny klubb ej klar), Bubacarr Trawally (fw, ny klubb ej klar).Eric Björkander (b, NK Istra), Frederik Christensen (b, FC Fredericia), Rasmus Örqvist (mf, Degerfors), Liam Tahwildaran (mf, uppflyttad till A-laget).Mario Butros (mf, Täby FK).Amadeus Sögaard (b, IFK Norrköping), Jesper Löfgren (b, Djurgården, åter efter lån), Monir Jelassi (b, Gif Sundsvall), Sebastian Wändin (b, FC Stockholm, lån), Samuel Leach Holm (mf, Djurgårdens IF), Marijan Cosic (fw, ny klubb ej klar), Oscar Pettersson (fw, IFK Göteborg).

Isak Pettersson (mv, Stabæk), Terry Yegbe (b, SJK), Ludvig Richtnér (b, uppflyttad till A-laget), Eggert Aron Gudmundsson (mf, Stjarnan), Enzo Andrén (mf, uppflyttad till A-laget), Dion Krasniqi (fw, Varbergs Bois).Hakon Rafn Valdimarsson (mv, Brentford), Tim Rönning (mv, Halmstads BK), Viktor Widell (b, Norrby IF), Emmanuel Boateng (mf, Konyaspor), Kevin Holmén (mf, Degerfors IF, lån), Sveinn Aron Gudjohnsen (fw, Hansa Rostock), Alexander Bernhardsson (fw, Holstein Kiel), Jack Cooper Love (fw, Gais, lån), Jeppe Okkels (fw, Utrecht).Benjamin Brantlind (mf, uppflyttad till A-laget), Malick Junior Yalcouyé (mf, Asec Mimosas), Oscar Pettersson (fw, Brommapojkarna), Laurs Skjellerup (fw, Hobro IK).Felix Eriksson (b, Utsiktens BK), Alai Ghasem (b, Utsiktens BK), Filip Ambroz (mf, Ljungskile SK), Linus Carlstrand (fw, Utsiktens BK).Felix Eriksson (b, Sogndal, lån), Sebastian Eriksson (mf, ny klubb ej klar), David Perez (mf, Atalanta, åter efter lån), Marcus Berg (fw, slutar), Astrit Selmani (fw, Hapoel Beer Sheva, åter efter lån), Anton Kurochkin (fw, Varbergs Bois).David Andersson (mv, uppflyttad till A-laget), Amadeus Sögaard (b, Brommapojkarna), Moutaz Neffati (b/mf, uppflyttad till A-laget), Ture Sandberg (mf, uppflyttad till A-laget), Ismet Lushaku (mf, Varbergs Bois), Leo Jonsson (fw, uppflyttad till A-laget).Julius Lindgren (mv, FC Trollhättan), Edvin Tellgren (b, Sylvia), Dino Salihovic (b/mf, Gais), Fritiof Hellichius (mf, Sylvia), Laorent Shabani (mf, FC Andorra).Otto Lindell (mv, Skövde AIK, lån), Wille Jakobsson (mv, Degerfors), Jean Carlos de Brito (b, ny klubb ej klar), Jesper Tolinsson (b, Lommel SK, åter efter lån), Marco Lund (b, Diosgyori), Christopher Telo (b, ny klubb ej klar), Kojo Peprah Oppong (b, Gif Sundsvall, lån), Theodore Rask (b, ny klubb ej klar), Ari Skulason (b/mf, Sylvia), Elvis Lindkvist (mf, ny klubb ej klar), Maic Sema (mf/fw, ny klubb ej klar), Darrell Kamdem Tibell (fw, Sandefjord), Emil Roback (fw, Milan, åter efter lån), Victor Lind (fw, FC Midtjylland, åter efter lån).

Viktor Andersson (mv, Malmö FF), Samuel Kotto (b, Malmö FF, lån), Albion Ademi (fw, Djurgårdens IF).Hampus Gustafsson (mv, Norrby IF), Bernardo Vilar (b, Helsingborgs IF).Pilip Vaitsiakhovich (mv, ny klubb ej klar), Bernardo Vilar (b, Sheriff Tiraspol, lån), Pontus Kindberg (b, ny klubb ej klar), Victor Eriksson (b, Minnesota United), Netinho (b/mf, Brasiliense), Oscar Johansson Schellhas (mf, Hammarby IF), Nils Wallenberg (mf, Norrby IF), Charlie Vindehall (mf, ny klubb ej klar), Edvin Becirovic (fw, Gais).

IK SIRIUS



Nyförvärv: Michael Martin (mf, Paderborn), Marcus Lindberg (mf, Hvidovre), Noel Milleskog (fw, Djurgårdens IF).



Tillbaka från lån: Kristopher da Graca (b, HJK), Emil Özkan (mf, IFK Stocksund), Edi Sylisufaj (fw, Örgryte IS).



Förluster: Filip Majchrowicz (mv, RKS Radomiak Radom, åter efter lån), Harun Ibrahim (b/mf, Molde, åter efter lån), Aron Bjarnason (b/mf, Breidablik), Tashreeq Matthews (mf, Mamelodi Sundowns), Joeri de Kamps (mf, Volos), Wessam Abou Ali (fw, Al Ahly).





Samuel Brolin (mv, AIK), Dino Islamovic (fw, klubblös).Ricardo Friedrich (mv, Malmö FF), Sebastian Nilsson (b, ny klubb ej klar), Nahom Girmai Netabay (mf, ny klubb ej klar), Isak Bjerkebo (mf/fw, Varbergs Bois), Saku Ylätupa (fw, FC Helsingör, lån), Deniz Hümmet (fw, Djurgårdens IF), Edvin Crona (fw, ny klubb ej klar), Noah Shamoun (fw, Randers).Ricardo Friedrich (mv, Kalmar FF), Jens Stryger Larsen (b, Trabzonspor), Erik Botheim (fw, Salernitana).Mathias Nilsson (mv, Örgryte IS), Mubaarak Nuh (mf, Örgryte IS), Hugo Bolin (mf/fw, Degerfors IF), Peter Gwargis (fw, Degerfors IF), Abdramane Djitteye (fw, Lunds BK).Ismael Diawara (mv, AIK), Viktor Andersson (mv, IFK Värnamo), Melker Ellborg (mv, Trelleborgs FF, lån), Raymond Adjei (b, Östers IF), Jonas Knudsen (b, ny klubb ej klar), Noah Eile (b, New York Red Bulls), Samuel Kotto (b, IFK Värnamo, lån), Matej Chalus (b, Slovan Liberec, lån), André Alvarez Perez (b, Ålborg, lån), David Edvardsson (mf, Landskrona Bois, lån), Mahamé Siby (mf, Bastia, lån), Kelvin Emmanuel Igbonekwu (mf, FC Rosengård), August Karlin (mf, Lillestrøm), Malik Abubakari (fw, Viborg, lån).

Nicklas Röjkjaer (mf, Fredericia), Abdoulie Manneh (fw, Wallidan FC).Johan Persson Åhstedt (b, Ängelholms FF).Hugo Fagerberg (mv, Nosaby IF, lån), Jesper Merbom Adolfsson (b, ny klubb ej klar), Noah Eile (b, Malmö FF, åter efter lån), Ludvig Carlius (mf, FC Helsingör), David Löfquist (mf, Kristianstad FC), Taylor Silverholt (fw, Helsingborgs IF), Yusuf Abdulazeez (fw, Varbergs Bois, lån), Mamudo Moro (fw, ny klubb ej klar).Johan Brattberg (mv, BK Häcken), Valter Jonasson (mv, uppflyttad till A-laget), William Kaastrup (b, Randers, lån), Alexander Thongla-lad Warneryd (b, Norrby IF), Marcus Linday (mf, Assyriska), Mattéo Ahlinvi (mf, Cukaricki), Henry Offia (fw, Trelleborgs FF).Elis Wahl (mv, Skiljebo SK), Adam Padovan (b, IK Franke), Hugo Björk (mf, IK Franke), Alex Lindelöv (mf, IK Franke), Miguel Sandberg (fw, Oskarshamns AIK), Liam Larsson (fw, Skiljebo SK), David Burubwa (fw, Motala AIF).Daniel Tegermark Svensson (mv, ny klubb ej klar), Philipp Strompf (b, SSV Ulm), Daniel Ask (mf, Ålborg),Olle Edlund (mf, Varbergs Bois), Max Pettersson (mf, ny klubb ej klar), Mohammed Mahammed (mf, Sandvikens IF), Filip Tronet (mf/fw, Europa Point), Jaheem Burke (fw, Spartak Trnava),Miguel Sandberg (fw, ny klubb ej klar).