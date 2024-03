Förutsättningarna inför sista omgången i svenska cupen

ANNONS

Svenska cupen avgörs i helgen (och kommande måndag) och för flera klubbar är det mycket som står på spel.

FotbollDirekt.se här med en genomgång här av respektive grupp, där vi även tittar på vad som krävs för avancemang och vilka matcher som blir avgörande under slutomgången. De grupper som är färdigspelade är inte med i genomgången.

Grupp A:

Malmö FF 2 2 0 0 10-0 6 (+10)

----------------------------

Varbergs BoIS 2 1 0 1 5-4 3 (+1)

Östers IF 2 1 0 1 4-3 3 (+1)

IFK Luleå 2 0 0 2 0-12 0 (-12)

Matcher i slutomgången: Malmö FF - Varbergs BoIS/ Östers IF - IFK Luleå

Kommentar: Den gruppen som inför slutomgången känns som mest avgjorde. Visst gruppfinal mellan MFF och Varberg väntar, men MFF har till och med råd att förlora den avslutande matchen med några bollar, detta då målskillnaden redan är så överlägsen Varbergs.

***

Grupp B:

Degerfors IF 2 1 1 0 7-2 4 (+5)

----------------------------

IF Elfsborg 2 1 0 1 4-3 3 (+1)

Örgryte IS 2 1 0 1 3-7 3 (-4)

Gais 2 0 1 1 2-4 1 (-2)

Matcher i slutomgången: IF Elfsborg - Degerfors/Gais - Örgryte IS

Kommentar: En av de jämnaste grupperna där Degerfors, likt ifjol i Allsvenskan, reser till Borås inför ett rafflande avgörande. Står vi utan segrare Borås kan dock Örgryte ta sig förbi både Degerfors och Elfsborg, trots att man blev överkörda av värmlänningarna i premiären.

***

Grupp D:

Djurgårdens IF 2 2 0 0 7-0 6 (+7)

----------------------------

IFK Göteborg 2 2 0 0 5-3 6 (+2)

Skövde AIK 2 0 0 2 0-3 0 (-3)

United Nordic FC 2 0 0 2 3-9 0 (-6)

Matcher i slutomgången: Djurgårdens IF - IFK Göteborg/Skövde AIK - United Nordic FC

Kommentar: En rafflande gruppfinal väntar på Tele2 Arena där det dock är fördel Djurgården i och med målskillnaden. Blåränderna lär dock onekligen vilja gå för vinsten, dels då man ställs mot en rival, men då det mycket väl också kan säkra seedning i kvartsfinalen.

***

Grupp F:

AIK 2 2 0 0 4-1 6 (+3)

----------------------------

Kalmar FF 2 1 1 0 3-2 4 (+1)

Örebro SK 2 1 0 1 2-3 3 (-1)

Gefle IF 2 0 0 2 1-4 0 (-3)

Matcher i slutomgången: Kalmar FF - AIK/ Gefle IF - Örebro SK

Kommentar: Många experter hade AIK som årets cupflopp med uttåg redan i gruppspelet, men Solnaklubben står faktiskt redan nu med ena benet i kvartsfinal. Det som krävs för avancemang är att man undviker en förlust mot Kalmar, som måste gå för det efter att inte ha fått hål på ÖSK.

***

Grupp G:

Mjällby AIF 2 2 0 0 5-2 6 (+3)

----------------------------

Hammarby IF 1 0 1 4-3 3 (+1)

Västerås SK 2 1 0 1 2-3 3 (-1)

GIF Sundsvall 2 0 0 2 3-6 0 (-3)

Matcher i slutomgången: Hammarby IF - Mjällby AIF/ Västerås SK - GIF Sundsvall

Kommentar: Mjällby AIF i förarsätet inför den sista omgången och klarar man sig från förlust så ordnar Blekingeklubben avancemang, detta trots tre hemmamatcher under gruppspelet för Hammarby.

VSK har även de fortfarande chansen att ta sig vidare, men då ska man vinna med bra mycket mer mot Giffarna än vad Bajen gör mot Mjällby,

***

Grupp H:

IFK Norrköping 2 1 1 0 5-1 4 (+4)

----------------------------

IK Sirius 2 1 1 0 2-0 4 (+2)

IK Brage 2 0 2 0 1-1 2 (+0)

Utsiktens BK 2 0 0 2 0-6 0 (-6)

Matcher i slutomgången: IK Sirius - IFK Norrköping/ Utsiktens BK - IK Brage

Kommentar: Vinner något av lagen i Uppsala säkrar det kvartsfinalplats, samtidigt så kan ett kryss räcka för Peking.

Får vi ingen vinnare i Uppsala kan dock Brage smyga förbi, dock krävs det nästan att man gör som BP gjorde mot Utsikten i kvalet i höstas för att man ska ta igen målskillnaden.

***

