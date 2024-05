ANNONS

AIK har gjort sig kända som jobbig att möta och svåra att göra mål på.

Men faktumet idag är att man är på väg mot rekorddåligt defensivt resultat sedan allsvenskan utökades 2008.

21 insläppt mål på tio spelade omgångar, det medför att AIK redan nu har släppt in fler mål än vad man gjorde guldåret 2009 och guldåret 2018.

Sen att AIK är i sämre form än under de två guldåren kanske inte är speciellt överraskande, men faktumet är att man faktiskt ligger i riskzonen för att göra sin sämsta defensiva säsong sedan 2008(då allsvenskan utökades till 16 lag).

Så här har det sett ut för AIK sedan den ändringen:

2024:

Insläppta mål: 21 stycken(efter tio omgångar)

2023:

Insläppta mål: 38 stycken

2022:

Insläppta mål: 36 stycken

2021:

Insläppta mål: 25 stycken

2020:

Insläppta mål: 33 stycken

2019:

Insläppta mål: 24 stycken

2018:

Insläppta mål: 16 stycken

2017:

Insläppta mål: 22 stycken

2016:

Insläppta mål: 26 stycken

2015:

Insläppta mål: 34 stycken

2014:

Insläppta mål: 42 stycken

2013:

Insläppta mål: 32 stycken

2012:

Insläppta mål: 27 stycken

2011:

Insläppta mål: 27 stycken

2010:

Insläppta mål: 36 stycken

2009:

Insläppta mål: 20 stycken

2008:

Insläppta mål: 32 stycken

Håller nuvarande snitt i sig så kommer AIK sluta på 63 insläppt mål i år och även om det självklart låter långsökt(det känns inte fullt realistiskt med fler 6–1/5–0-förluster) så ser det ändå mycket väl ut som att AIK kan stå för sin hittills sämsta defensiva säsong sedan 2008.

Hittills så har man i snitt släppt till 1,43 xG mot sig per match och skulle detta fortsätta, samtidigt som motståndarna också levererar på normal nivå så kommer det att bli 49 insläppta mål i år.

Under åtta tidigare år har man släppt in färre än 30 mål, nu ser det svårt ut för Gnaget att överleva till omgång 20 utan att släppa in över 30 mål.

Värt att notera dock är att AIK inte bara lyckats när man släppt in få mål, 2014 som just nu är den “sämsta” säsongen sett till just det så slutade man faktiskt trea och med det så knep man en kvalplats till Europa League.

Det återstår att se var den här säsongen tar vägen, men faktumet kvarstår att AIK mycket väl kan göra sin sämsta defensiva säsong någonsin i modern tid.

