Västerås SK har haft en tung start på säsongen och nu kommer ett nytt tungt besked.

Simon Gefvert missar resten av säsongen på grund av en korsbandsskada.

Västerås SK har inte haft någon rolig start på säsongen och de allsvenska nykomlingarna har framförallt haft stora problem med målskyttet.

Nu kommer nästa problem för VSK, Simon Gefvert har åkt på en korsbandsskada och han missar resten av säsongen.

– Vi är väldigt ledsna både för Simon Gefverts skull och för lagets del. Han har varit i bra form under våren och betyder mycket både på och utanför planen. Samtidigt är skador en del av fotbollen och jag är säker på att ”Greven” med sin otroliga inställning kommer att komma tillbaka till planen starkare än någonsin. Klubben kommer att stötta honom under den här tiden efter bästa förmåga och vi kommer att ha honom runt laget under resten av säsongen där han kan bidra med sin energi, även om det inte blir genom outtröttliga löpningar längs högerkanten, säger manager Kalle Karlsson via klubbens hemsida.

Uppdatering: Simon Gefvert missar resten av säsongenhttps://t.co/TgN8iMwmXI — VSK Fotboll (@VSKFotboll) May 23, 2024

