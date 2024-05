Skytteholms IP ska rustas upp: "Väldigt spännande"

ANNONS

Skytteholms IP kommer att rustas upp.

AIK Fotboll meddelar nu att Solna Stad idag presenterat sin första detaljplan för upprustningen.

– Det är väldigt spännande att Solna Stad lagt fram den här detaljplanen angående det arbete som kommer att ske för att rusta upp Skytteholms IP, säger Fredrik Söderberg via AIK:s hemsida.

AIK meddelar denna tisdagsförmiddag att Skytteholms IP kommer att rustas upp. Solna Stad har under dagen presenterat en första detaljplan.

“Solna Stad har presenterat en detaljplan på hur arbetet för upprustningen av Skytteholms IP kommer att se ut. Arbetet kommer att genomföras i etapper för att på så sätt inte påverka den fotbollsverksamhet som hålls på idrottsområdet. Den första etappen planeras att påbörjas 2025 och stå klar 2026 – därefter kommer en ny detaljplan färdigställas och lämnas in för antagande under 2026. Efter ett godkännande av den nya detaljplanen kommer nästkommande etapper att inledas”, skriver klubben via sin hemsida.

AIK:s klubbchef och vd, Fredrik Söderberg, kommenterar:

– Det är väldigt spännande att Solna Stad lagt fram den här detaljplanen angående det arbete som kommer att ske för att rusta upp Skytteholms IP. Det här är något vi har väntat på, det hela började med indikationer och löften som i sin tur ledde till en avsiktsförklaring – och nu står vi här med en detaljerad plan på hur resultatet kommer att bli, vilket känns oerhört kul. Det här är ett stort steg på vägen för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för både vårt damlag och våra akademilag, säger Fredrik Söderberg, klubbdirektör och VD på AIK Fotboll.

Solna Stad har i dag, tisdagen den 28 maj kl 10:00, presenterat en första detaljplan på det arbete som kommer att ske kring upprustningen av Skytteholms IP.



Mer information om detaljplanen hittar du på hemsidan.https://t.co/JyjLlhxpXE — AIK Fotboll (@AIKfotboll) May 28, 2024

TV: