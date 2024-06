ANNONS

Hon har redan bevisat sig mot världstoppen i Champions League.

I tisdags imponerade Rosa Kafaji på nytt i inhoppet i segern mot Irland.

En blivande världsartist och nu måste hon släppas lös i blågult, anser FotbollDirekts Marcus Liedbergius.

“UWCL: Rosa Kafaji Is A Name To Remember In The World Of Women’s Soccer”, inleddes en lång intervju i mars i världens mest välkända affärsmedia Forbes med Rosa Kafaji.

Det går inte att se hur det här inte kommer att bli en av våra största spelare vi har haft – om hon får vara skadefri.

Har svensk damfotboll haft en sådan artist med ett sånt mod, blott endast 20 år gammal? I den där Forbes-intervjun var hon tydlig med att Ronaldinho är hennes stora influens. Det märks.

Många av aktionerna hon gör är på en egen nivå, inte minst de tekniska bitarna. Hon är direkt och farlig nära motståndarnas mål – samtidigt som hon är lekfull.

Ett exempel på det var titt-finten i går kväll när hon passade fram en medspelare kort efter hon hoppade in mot Irland. Passningen var på millimetern perfekt, men hennes blick var riktad mot Zecira Musovic på andra delen av planen.

Senare var hon nära ett drömmål med en kroppsfint och ett skott som sköts strax ovanför bortre krysset. Aktionen blev imponerande då det bara small till.

Sverige har idag flertalet storstjärnor som gjort stora avtryck internationellt: Kossovare Asllani, Fridolina Rolfö och Stina Blackstenius – men vad Sverige har i Rosa Kafaji är något unikt.

En gång i tiden var Marta en stjärna som kunde trollbinda en publik. Nu har Sverige en egen blivande superstjärna, som kan göra detsamma för Blågult i flera år framåt.

Eller vår egen Ronaldinho kanske vi ska kalla henne? Eller en Marta.

