Portugal vann enkelt mot Turkiet – skandalscener i Dortmund

Portugal vann mot Turkiet med 3–0.

Matchen fick avbrytas hela fyra gånger.

Under lördagskvällen ställdes Turkiet mot Portugal på BvB Stadion i Dortmund i den andra gruppspelsomgången i EM 2024 i Tyskland.

Båda nationerna gick in i matchen med en vinst i grupp F i ryggen. Turkiet besegrade Albanien med 3–1 i premiäromgången, och Portugal slog Tjeckien med 2–1.

Turkiet gjorde hela fyra byten jämfört med senast. Målvakten Mert Gunok var inte med i truppen, och Altay Bayindir fick chansen i mål. Mert Muldur, supertalangen Adra Guler och Kenan Yildiz startade alla på bänken. In kom Zeki Celik, Yunus Akgun och Karem Akturkoglu.

I Portugal valde förbundskapten Roberto Martinez att göra ett byte jämfört med senaste matchen. Diogo Dalot utgick och in kom Joao Cancelo.

Portugal gick ut starkt och startade matchen med en kontring som gav ett fint läge. Bernardo Silva spelade i bollen från vänster till en Cristiano Ronaldo som kom ur vinkel. Superstjärnan fick iväg ett skott men hotade aldrig Altay Bayindir i Turkiet-målet. Turkiet ville inte vara sämre och bara minuter senare spelade Zeki Celik in en boll från höger som nätt och jämnt nådde Kerem Aktürkoğlu – men anfallaren fick inte riktigt träff.

Matchen fortsatte i ett högt tempo med flera nästan-lägen åt båda hållen. Portugal dominerade spelet i inledningen av den första halvleken men Turkiet var vassa när de väl fick chansen att hota. Efter 20 spelade minuter slog Portugal till. Rafael Leao flöt fram på Portugals vänsterkant, spelade vidare till Nuno Mendes som siktade på Ronaldo i straffområdet. ”CR7” fick inte träff på bollen och istället var Bernardo Silva pigg och smällde in 1–0 till Portugal.

Bara minuter senare skulle Samet Akadydin spela hem till egen målvakt. Burväktaren Bayindir befann sig dock inte där Akadydin trodde – och mittbacken rullade in 2–0 i eget mål.

– Nej men snälla någon, suckade TV4:s expert Jens Fällström i sändningen.

– Det är både dråpligt, oturligt och dåligt faktiskt. Man måste titta upp en extra gång innan man slår bollen bakåt, fyllde Siavoush Fallahi i i halvtidssändningen.

I den 38:e minuten gick Leao ned strax utanför straffområdet. Milan-yttern ropade på frispark men domare Zwayer viftade bort stjärna och delade ut ett gult kort för filmning. Därmed är Leao avstängd i den sista gruppspelsmatchen mot Georgien.

Domare Zwayer hade mer att göra i den första halvleken och innan 45 minuter var färdigspelade hade tysken delat ut hela fem gula kort. Tre av dem delades ut till turkiska försvarsspelare, och den turkiska delen av läktaren var mycket missnöjd med domarens insats.

Ställningen i halvtid var 2–0 till Portugal.

Den andra halvleken började i samma rasande tempo som den första. Turkiet höll på att få ett riktigt fint läge när Pepe, för en gångs skull, slarvade i passningsspelet i backlinjen, men slarvet räddades upp. Bara minuter senare var Portugal nära att utöka men anfallet rann ut i sanden.

En kvart in i den andra halvleken frispelades Cristiano Ronaldo och kom ensam mot Bayindir i Turkiet-målet. ”CR7” hade chansen att bli EM-historiens äldste målskytt. Istället spelade han bollen till en sopren Bruno Fernandes som iskallt kunde rulla in 3–0 till Portugal.

Matchen fick avbrytas vid två tillfällen i den andra halvleken när två planstormare tog sig in för att ta bild med Ronaldo. Den första var en ung pojke, som efter att bilden togs dribblade av säkerhetspersonalen till publikens stora jubel. Vid ytterligare två tillfällen fick matchen avbrytas efter att publik tagit sig in på planen, och ytterligare en stoppades på vägen in.

Portugal fortsatte att trycka på för att utöka siffrorna ytterligare men bollen ville inte riktigt in för portugiserna, och slutresultatet blev 3–0.

Portugal är därmed näst intill klara för slutspel i EM 2024.

I den sista gruppspelsomgången ställs Turkiet mot Tjeckien och Portugal möter Georgien.

Startelvor:

Turkiet:

Bayindir – Celik, Akadydin, Bardakci, Kadioglu – Ayhan, Calhanoglu – Akturkoglu, Kokcu, Akgun – Yilmaz.

Portugal:

Diogo Costa – Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mendes – Joao Palhinha, Vitinha – Silva, Fernandes, Leao – Ronaldo.