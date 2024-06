Beskedet i natt: Varga bröt flera ben i ansiktet – kan opereras

ANNONS

Ungerns Barnabás Varga råkade ut för en otäck smäll och förlorade medvetandet.

Efter att ha blivit utburen på bår fördes han senare till sjukhus i Stuttgart.

Efter undersökning konstaterade förbundet att anfallaren brutit flera ben i ansiktet.



Ungerns anfallare Barnabás Varga skadade sig i samband med en kollision med den skotska målvakten under söndagskvällens match. Lagkamrater och motståndare ställde sig ganska omgående runt den skadade Varga som senare bars ut på bår.Efter matchen konstaterades det att Varga blev medvetslös i samband med kollisionen. Enligt den ungerska tv-kanalen M4 Sport fördes Varga till sjukhus för vidare undersökning. M4 Sports rapporterade då att spelaren var vid medvetande och talbar.Det ungerska fotbollsförbundet rapporterar nu att Vargas tillstånd ska vara stabilt.

"Barnabas Vargas tillstånd är stabilt. Vi kommer att informera er direkt så fort det finns nyheter om hans status”, skriver det ungerska förbundet på X.



Under måndagsmorgonen gav förbundet ytterligare en uppdatering, via X.



"Flera ben i Barnabás Vargas ansikte bröts vid kollisionen under matchen, och han ådrog sig även en hjärnskakning. Anfallaren kommer troligen att genomgå operation. Han tillbringar natten på sjukhuset i Stuttgart. Hela laget hejar på honom", meddelade det ungerska förbundet.

Ungern vann matchen mot Skottland med 1-0 efter att Kevin Csoboth avgjort i minut 100. Ungern har nu chansen att ta sig vidare till slutspel som en av de fyra bästa treorna.