JUST NU: Mållöst i Frankfurt: Portugal – Slovenien till förlängning

Portugal ställs mot Slovenien i åttondelsfinal av EM 2024.

Matchen startar 21:00 och spelas på Frankfurt Arena i Frankfurt.

Det är dags för match, följ den här!

Det är dags för åttondelsfinal nummer fem i EM 2024. Portugal ställs mot Slovenien och nationerna tävlar om en plats i kvartsfinalen.

Portugal var redan efter två spelade matcher klara gruppettor i grupp F, efter 2–1 mot Tjeckien i öppningsmatchen och 3–0 mot Turkiet. Förbundskapten Roberto Martínez roterade rejält inför den avslutande matchen vilket resulterade i att Portugal åkte på en 2–0-förlust mot skrällnationen Georgien.

Vid ett mål i EM 2024 blir landets stora stjärna Cristiano Ronaldo den äldste målskytten någonsin i ett Europeiskt mästerskap, men än har 39-åringen inte fått målskyttet att stämma.

Slovenien tog sig vidare från grupp C som en av de bästa treorna. De tog den sista avancemangsplatsen efter att ha spelat oavgjort i alla tre matcherna i gruppspelet (1–1 mot Danmark, 1–1 mot Serbien och 0–0 mot England.

Matchen blir Sloveniens första slutspelsmatch i ett stort mästerskap, medan det blir Portugals 26:e.

Det kommande mötet blir endast den andra matchen någonsin mellan Portugal och Slovenien. Det tidigare mötet ägde rum i mars i år, då Slovenien vann en vänskapsmatch med 2–0.

Slovenien har Erik Janza avstäng mot Portugal. Vänsterbacken har startat samtliga gruppspelsmatcher för sitt Slovenien.



Vinnaren ställs mot Frankrike i kvartsfinalen.

Det dröjde tre minuter innan Portugal, Cristiano Ronaldo och Rafel Leao var nära att hota Jan Oblak i Sloveniens mål. Inlägget, som kom från vänsterkanten, var riktat mot Ronaldo som blev knuffad i ryggen. Istället fortsatte bollen mot Leao men slovensk försvarare kom i vägen.



I minut sju kom Ronaldo återigen till ett bra läge, men denna gång med fötterna. Han drev in bollen i straffområdet men innan han kom till avslut tappade han den. Något som var märkbart under matchens linda var att slovenerna gick hårt åt Portugals nummer 7.



I minut 13 fick Ronaldo ännu ett nickläge. Bollen, som var fint slagen, skulle bara tajmas rätt och sättas i nät. Ronaldo misslyckades och missade bollen till den portugisiska publikens förtret.



När 20 minuter fotboll var spelade i Frankfurt hade Slovenien kommit in i matchen och titt som tätt börjat föra bollen. De hade, till synes, klarat av Portugals inledande ultra-offensiv och matchens tempo hade sjunkit med någon grad.



När en halvtimme hade passerat kom Rafael Leao till ett bra läge på offensiv planhalva. Han fick dock bollen lite väl långt ifrån sig, mittbacken Drkušić gick då för bollen (vilken han träffade) och hade ner Leao. Domare Orsato blåste frispark strax utanför straffområdet. Cristiano Ronaldo drog till med en riktig kanon till skott men bollen passerade överliggaren.



Det låter upprepande men i minut 35 slogs ett inlägg mot Ronaldo som var välriktat. Ronaldo missade bollen, igen. Minut 37, frispark från tuff vinkel. Ronaldo: skott långt utanför mål.



Efter de första 45 minuterna talade matchen till klar fördel för Portugal. Lägen fanns det gott om, missar också. Hade man varit lite mer effektiva hade man kunnat gå in i halvtidsvila med 2-0-ledning. Extra mycket med tanke på Palinhas stolpträff på tilläggstid.



I den andra halvleken fortsatta Portugal att ösa på. Joao Cancelo åkte slalom i Sloveniens straffområde och spelade in en boll som tillslut sköts över mål. Det ska sägas att Slovenien inte var helt ofarliga framåt – dock kom man inte till lika många eller lika farliga lägen som sin motståndare.



I minut 54 blev Portugal tilldömda en frispark efter att Joao Cancelo blivit nedsparkad utanför straffområde. Läget var ganska liknande det i första halvlek. Ronaldo stod vid bollen. drog till minst lika hårt men mitt på Oblak som stod välplacerad.Efter en timme komför Slovenien. Benjamin Sesko kom så gott som fri efter att ha passerat Pepe i backlinjen. Kvar återstod bara att avsluta. Det gjorde Sesko, men dåligt. I ryggen hade han visserligen Pepe som hunnit ikapp och revanscherat sig väl.Minut 72, frispark Ronaldo. Miss.Med tio minuter kvar var frågan om något av lagen, främst Portugal, skulle förändra den oavgjorda ställningen. Sloveniens försvarade sig väl, Portugal försökte komma loss på kanterna och pricka rätt med inlägg. Slovenien försökte sticka upp och kontra-slå mot det portugisiska mittbacksparet.Med en minut kvar av ordinarie tid såg Ronaldo ut att frälsa sitt Portugal. Läget var bra, skottet med vänsterfoten godkänt och räddningen högkaratig. Ännu snyggare blev den av att Oblak lyckades hålla kvar bollen med benen.Efter 90 minuter var resultatet fortfarande 0-0. Matchen skulle således till förlängning.När förlängningen drog igång var det en jämnare tillställning än det varit under stora delar av den ordinarie matchtiden. Slovenien skapade, under de första minuterna, mer framåt än Portugal och det var ännu helt ovisst kring vilka som skulle dra det längsta strået.

Portugal:

Costa – Cancelo, Dias, Pepe, Mendes – Vitinha, Fernandes, Palinha – Silva, Ronaldo, Leao.

Slovenien:

Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic, Mlakar, Cerin, Elsnik, – Sporar, Sesko.