JUST NU: Ronaldo bränner jätteläge – följ matchen här

Portugal ställs mot Slovenien i åttondelsfinal av EM 2024.

Matchen startar 21:00 och spelas på Frankfurt Arena i Frankfurt.

Det är dags för match, följ den här!

Det är dags för åttondelsfinal nummer fem i EM 2024. Portugal ställs mot Slovenien och nationerna tävlar om en plats i kvartsfinalen.

Portugal var redan efter två spelade matcher klara gruppettor i grupp F, efter 2–1 mot Tjeckien i öppningsmatchen och 3–0 mot Turkiet. Förbundskapten Roberto Martínez roterade rejält inför den avslutande matchen vilket resulterade i att Portugal åkte på en 2–0-förlust mot skrällnationen Georgien.

Vid ett mål i EM 2024 blir landets stora stjärna Cristiano Ronaldo den äldste målskytten någonsin i ett Europeiskt mästerskap, men än har 39-åringen inte fått målskyttet att stämma.

Slovenien tog sig vidare från grupp C som en av de bästa treorna. De tog den sista avancemangsplatsen efter att ha spelat oavgjort i alla tre matcherna i gruppspelet (1–1 mot Danmark, 1–1 mot Serbien och 0–0 mot England.

Matchen blir Sloveniens första slutspelsmatch i ett stort mästerskap, medan det blir Portugals 26:e.

Det kommande mötet blir endast den andra matchen någonsin mellan Portugal och Slovenien. Det tidigare mötet ägde rum i mars i år, då Slovenien vann en vänskapsmatch med 2–0.

Slovenien har Erik Janza avstäng mot Portugal. Vänsterbacken har startat samtliga gruppspelsmatcher för sitt Slovenien.



Vinnaren ställs mot vinnaren i mötet mellan Frankrike och Belgien.

Det dröjde tre minuter innan Portugal, Cristiano Ronaldo och Rafel Leao var nära att hota Jan Oblak i Sloveniens mål. Inlägget, som kom från vänsterkanten, var riktat mot Ronaldo som blev knuffad i ryggen. Istället fortsatte bollen mot Leao men slovensk försvarare kom i vägen.



I minut sju kom Ronaldo återigen till ett bra läge, men denna gång med fötterna. Han drev in bollen i straffområdet men innan han kom till avslut tappade han den. Något som var märkbart under matchens linda var att slovenerna gick hårt åt Portugals nummer 7.



I minut 13 fick Ronaldo ännu ett nickläge. Bollen, som var fint slagen, skulle bara tajmas rätt och sättas i nät. Ronaldo misslyckades och missade bollen till den portugisiska publikens förtret.



När 20 minuter fotboll var spelade i Frankfurt hade Slovenien kommit in i matchen och titt som tätt börjat föra bollen. De hade, till synes, klarat av Portugals inledande ultra-offensiv och matchens tempo hade sjunkit med någon grad.



Startelvorna:

Portugal:

Costa – Cancelo, Dias, Pepe, Mendes – Vitinha, Fernandes, Palinha – Silva, Ronaldo, Leao.

Slovenien:

Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic, Mlakar, Cerin, Elsnik, – Sporar, Sesko.