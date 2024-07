JUST NU: Suzu Amano slår till i Hammarbys kross

LIVE

ANNONS

Det är Stockholmsderby i damallsvenskan.

Hammarby tar emot AIK under fredagskvällen.

Bajen leder med 4-0.

Under fredagskvällen ställs ligatrean Hammarby mot nykomlingarna AIK i ett hett Stockholmsderby på Tele2 arena i damallsvenskan.

Hammarby kommer från en övertygande 3–0-vinst mot IFK Norrköping i senaste omgången. AIK kryssade 0–0 mot Piteå.

Lagen möttes så sent som för två omgångar sedan. Då vann Hammarby med 2–0 på Skytteholms IP. AIK har inte vunnit mot Hammarby i damallsvenskan på hela 16 år.

Hammarby gör en förändring jämfört med senaste matchen. Thea Sørbo går in från start i stället för Julia Roddar. AIK gör även de en förändring jämfört med matchen mot Piteå. Villemo Dahlqvist utgår och in kommer Emelie Jansson.

Härlig stämning denna fredagskväll på Tele2 i skuggan av EM, Bajenklacken nästintill fullsatt. AIK:s dito betydligt glesare.

Jämn inledning av matchen. Högt tempo, men få chanser.

Efter knappa kvarten spelad var Hammarby nära 1-0 efter hörna, men AIK drog en lättnadens suck. Bajen allt mer boll på Tele2.

I den 17:e minuten tog Hammarby ledningen. Ett skott från Vallotto tog på AIK-spelare och ställde helt Persbeck i AIK-målet. 1-0 Hammarby, och det välförtjänt. Men snöpligt mål att släppa in för gästerna.

Hammarby fortsatte att trycka på efter målet, och det belönade sig. För i den 28:e minuten var det 2-0, den här gången genom Hasund.

AIK kändes som ett slaget lag redan där. Total dominans Hammarby.

I den 38:e minuten gjorde Hammarby 3-0 efter klapp klapp-spel och Blakstad tryckte in trean. Vilken kross.

AIK slängde in Adelisa Grabus i paus, anfallsstjärnan som klev av skadad mot just Bajen på Skytteholm under midsommarhelgen. Inte så tacksamt att komma in vid underläge 0-3.

Efter 50 minuter trodde nog de flesta att Hammarby gjort 4-0, men bollen som dansade längs mållinjen räddades till sist av Persbeck.

I 72:a minuten dansade bollen återigen på mållinjen, och Persbeck lyckades få undan bollen. Återigen mycket nära 4-0 Bajen.

Inhoppande debutanten Suzu Amano slog till med 4-0 med fem minuter kvar och stort jubel från de drygt 6 000 på plats.

Startelvor:

Hammarby IF:

Tamminen – Holmberg, Carlsson, Nyström, J. Andersson, Sörbo, Joramo, Hasund, Vallotto, Blakstad, Wangerheim.

AIK:

Persbeck – Svensson, Parkner, Nordin, Rojas Flores, Sjöström, Jakobsson, Famili, Jansson, Reidy, Lindstedt.