Dovin om flyttryktena: "Det vet jag inte"

Oliver Dovin omgärdas av flyttrykten då han har gjort det bra i Hammarby under en längre tid – räkna där in hans prestation mot Gais under söndagen.

Kan det ha varit målvaktens sista match i Hammarby och är han på väg utomlands?

– Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på, säger Dovin till Expressen.



Oliver Dovin, 21, har under en längre tid ryktats vara på väg bort från Allsvenskan och Hammarby. Under veckan presenterade Sportbladet uppgifter på att Bajen-målvakten är nära Coventry City i engelska Championship. De ska även, enligt tidningens uppgifter, ha den svenske U21-målvakten som sin högsta prioritet.Efter Hammarbys match mot Gais, där Dovin stod för en spektakulär insats, fick målvakten frågan om detta kan ha varit hans sista match i Hammarby-tröjan. Svaret var varken ja eller nej.– Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på, sade han då till Expressen.Det florerar mycket rykten kring Dovin och om hans framtid. Det säger han inte påverkar honom nämnvärt, och han är trogen sin arbetsgivare.– Jag försöker bara fokusera på min fotboll, att komma till Årsta varje dag och göra mitt bästa. Inte mycket mer än så.När matchen mot Gais var inne på tilläggstid råkade Dovin ut för en kraftig smäll när han och Gais-anfallaren Alexander Ahl Holmström kolliderade. Något som ledde till att målvakten blev liggande en stund då han tappade andan.– Jag kunde inte andas. Jag försökte ta små, små andetag för att få tillbaka andan, men det tog någon minut innan det kändes bättre. Själva smällen gjorde att jag tappade luften. Det var en riktigt äcklig känsla, jag har aldrig känt det där innan. Det var fan jobbigt där i någon minut.