JUST NU: Gais tar emot Hammarby – följ matchen här

Gais tar emot Hammarby på Gamla Ullevi.

Detta är båda lagens första match sedan sommaruppehållet.

Det har blivit dags för Gais och Hammarby att återigen spela allsvensk fotboll. På Gamla Ullevi var det lapp på luckan och en stor del av dessa från Stockholm och med grönvita sympatier.Så här ställer Gais och Hammarby upp:Krasniqi - Wängberg, Norén, Cardaklija, Frej - Henriksson, Åberg, Milovanovic - Lundgren, Hedlund, Celik.Dovin - Skoglund, Vagic, Eriksson, Pinas - Tekie, Hammar - Johansson Schellas, Besara, Toure - Gül.Jämna första tio minuter där Hammarby har kontroll över bollinnehavet och Gais står lågt. Än så länge mållöst i Göteborg. Efter en kvarts fotboll på Gamla Ullevi började Gais stundtals hålla i bollen. I minut 17 drog Axel Henriksson på sitt ett gult kort efter att ha kommit in sent i en duell med Nahir Besara. Hammarbys lagkapten blev liggande på gräsmattan för en stund innan han kunde spela vidare.I minut 20 var Gais nära att spräcka nollan när Gustav Lundgren kommit loss på kanten och slagit in en boll som senare gick till hörna. Ännu närmare var de i den 25 minuten när ett inspel letat sig fram till Henriksson som hamnade i kläm med Skoglund som offrade sig snyggt.När närmare 35 minuter fotboll hade spelats var matchen alltjämt mållös – men inte chansfattig. Både Hammarby, men framförallt Gais hade skapat ett par vassa målchanser. Hemmalaget något närmre att spräcka nollan.De sista minuterna innan halvtidsvila var Hammarbys som skapade tryck mot Gais mål, bland annat genom ett par hörnor.