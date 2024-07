JUST NU: Nanasi till Thelin – Malmö återtar ledningen

LIVE

De himmelsblå från Malmö tar emot Halmstads BK på Eleda Stadion.

Matchen är lagens första sedan sommaruppehållet.

Det är dags för allsvensk återstart för Malmö och Halmstad. Matchen spelas på Eleda Stadion i Malmö och hade avsparkstid 16.30.Så här ställer lagen upp:Dahlin - Stryger, Jansson, Zätterström, Olsson - Berg, Christiansen, Berg Johnsen, Nanasi - Kiese Thelin, Botheim.

Halmstads BK: Erlandsson - Wallentin, Baffoe, Olsson, Nogueira - Eyfjolsson, Svedberg, Al-Ammari, Granath - Snaer Ingasson, Mohammed.



Efter de första 15 minuterna fotboll på Eleda Stadion kom matchens första MFF-skott på mål. Detta när Sebastian Nanasi drog till från håll – Erlandsson i HBK-målet hade koll och räddade.



I minut 22 kom matchens första mål, detta när Anders Christiansen fångat upp en boll som studsat på HBK-ben och placerat in 1-0. Detta var även dansken första allsvenska mål för året.



I minut 29 drog Birnir Snær Ingason till från håll efter Malmö-slarv på egen planhalva. Skottet var välplacerat invid den vänstra stolpen och matchen kvitterad. 1-1- efter en halvtimmes spel. Efter Halmstads kvittering vände matchbilden till bortalagets fördel och HBK skapade mer framåt än sina motståndare.



Då passade Malmö på att vända på matchbilden och återtog sin ledning. Sebastian Nanasi tog en fin löpning in i boxen och passade läckert fram till Isak Kiese Thelin som placerade in 2-1 för MFF.