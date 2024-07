JUST NU: Fridriksson dundrar upp den i nättaket – Häcken leder i paus

LIVE

ANNONS

Klockan 16.30 ställs Häcken och Elfsborg mot varandra på Bravid Arena i Göteborg.

Matchen ingår i den 14:e omgången av årets Allsvenska.

Nu har startelvorna kommit, de finner du nedan.





Tabellfyran Häcken ställs mot sjuan Elfsborg på Bravida Arena i Göteborg. Här är startelvorna.Linde - Lundkvist, Lode, Hovland, Fridriksson - Amane, Gustafson, Rygaard - Inoussa, Youssef, Layouni.: Pettersson - Holmén, Henriksson, Yegbe - Kaib, B. Zeneli, Ouma, Hult - Gudmundsson, Baidoo, Jebara.

***



Häcken tog tag i avsparken och satte full fart framåt med Inoussa i spetsen. De första minuterna var hemmalagets, åtminstone sett till bollinnehavet.

Efter sju minuter hade Elfsborg skruvat upp sitt tempo och börjat ta sig framåt. Michael Baidoo avslossade från håll, ett skott som styrdes på vägen men landade utanför mål och till hörna. Efterföljande fem-tio minuter var chansfattiga och mer av ett ställningskrig. Elfsborg slog, i den 17 minuten, ett inlägg som senare nickades mot mål.



I den 23 minuten kom matchens första mål, detta från hemmalaget när Simon Gustafson styrde in en retur i så gott som öppet mål. Anfallet som föranledde målet var mycket snyggt. Kort därefter hade Rygaard ett ypperligt läge i straffområdet men Isak Petterssons räddning var desto bättre.



I minut sedan 26 kvitterade Elfsborg genom en hörna som snyggt nickades in från Sebastian Holmén. Drygt tre minuter senare var Elfsborg nära att vända på steken när Gudmundsson sköt tätt utanför stolpen.



I minut 34 kom Amor Layouni fri mot Isak Pettersson och försökte chippa målvakten. Elfsborgskeepern gjorde sig stor och stod för ännu en jätteräddning. Seidan Inoussa kom till ett bättre skottläge efter att ha tagit emot en fin långboll och kroppsfintat bort sin försvarare. Skottet räddades ut till hörna. Strax innan halvtidvila tvingade Even Hovland Isak Pettersson till en strålande räddning. På returen befann sig Valgeir Fridriksson på rätt plats och dundrade in bollen i nättaket. I den femte tilläggsminuten varnades både Niklas Hult och Mikkel Rygaard efter att ha hamnat i clinch med varandra.