JUST NU: Spanien tar ledningen – Nico Williams placerar in den

Om en timme smäller det.

Spanien möter England i en match där vinnaren koras till Europamästare.

Startelvorna har kommit, så här ser de ut.

Klockan 21:00 kväll sparkas EM-finalen mellan Spanien och England igång på Olympiastadion i Berlin. Arenan är sedan länge utsåld och total fotbollsfeber råder i Europa denna söndagkväll.



Nu har startelvorna inför en av årets största matcher kommit. De ser ut som följer:



Spanien: Simon - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo - Lamine Yamal, Morata, Williams.



England: Pickford, Guéhi, Stones, Walker – Shaw, Rice, Mainoo, Saka – Bellingham, Kane, Foden.



***



Det hade blivit dags för Spanien och England att göra upp om vilka som får kalla sig för Europeiska mästare under de kommande fyra åren. På Olympiastadion i Berlins sidlinje stod Luis de la Fuente och Gareth Southgate med en hel nations tyngd på sina axlar.



England gick, precis som i semifinalen mot Nederländerna, direkt upp i hög press för att försöka tvinga Spanien till att göra misstag. Spanien tog det i sin tur ganska lugnt till en början och spelade runt den i backlinjen. Matchens första hörna tillföll Spanien i den femte minuten. Inlägget slogs av Nico Williams och kunde rensas bort av en engelsk försvarare. I den åttonde minuten försökte Nico Williams och Dani Olmo att kombinera sig till ett avslut. Efter tio minuter hade Spanien tydligt övertag vad gäller bollinnehav – 79 procent enligt FotMob för att vara exakt.



I den tolfte minuten kom Nico Williams en mot en mot Englands John Stones. Skottet, efter några dribblingar, var hårt men täcktes av en uppoffrande Stones. I minut 15 kom England till en fin möjlighet när Kyle Walker tagit emot en djupledsboll i straffområdet. Walkers inspel var hårt och täcktes ut till en hörna som Spanien senare kunde rensa bort. En dryg minut senare fick Declan Rice ett skottläge utanför straffområdet. Träffen var halvdan och täcktes enkelt bort. Vid det här laget hade England kommit in i matchen och började skapa en del chanser framåt.



I den 23:e minuten fick Spanien sin tredje hörna efter att Lamine Yamal kommit loss på kanten och försökt lossa mot Pickford. Kort därefter stod Luke Shaw för en fin aktion när han dribblade sig in i straffområdet. Bollen gick till slut till en spanjor. I minut 25 fick Harry Kane matchens första gula kort efter att ha varit sen in i en duell med Fabian Ruiz. I minut 29 hade Spanien kunnat kommit till ett friläge efter att Nico Williams klackat bollen till Alvaro Morata som kunde friställa sin medspelare men misslyckades helt med passningen. Kort senare fick Dani Olmo ett gult kort för att ha råkat sparka Declan Rice.



I minut 31 drog Spanien på sig en frispark efter att ha gjort ner Jude Bellingham som lurade sin motståndare med en kroppsfint. Minut 34, hörna till Spanien efter att Yamal försökt springa ifrån Shaw. Med 40 minuter spelade hade Spanien ett xG (expected goals) på 0,23, England hade blygsamma 0,3. Allt detta enligt FotMob. I minut 43 fick Spanien sin sjätte hörna efter att Alvaro Morata sånär brottat sig till ett avslut i straffområdet. I den 44 minuten vann Jude Bellingham bollen av Dani Carvajal på offensiv planhalva. Bellingham spelade i sin tur till Harry Kane som sköt. Skottet täcktes exemplariskt av Rodri. På den efterföljande frisparken sköt Phil Foden Englands första skott på mål efter en skarv på ett inlägg.



Inför den andra halvleken tvingades Spanien till ett byte. Ut gick skadade Rodri och in kom Martin Zubimendi.

Mål!

I den andra halvleken dröjde det en dryg minut innan Nico Williams gjorde matchens första mål. Lamine Yamal assisterade till Nico Williams fint placerade bollen invid den vänstra stolpen. Förarbetet av både Carvajal och Yamal var av högsta kvalitet, detta gäller såklart Williams avslut.



Efter Spaniens ledningsmål var det som att luften gick ur England. Spanien tryckte på, var kreativa och vågade. Nico Williams och Alvaro Morata hade varsitt avslut, inget av dessa var på mål.