JUST NU: Baffoe varnad efter duell med Celina

Ångestmöte på Örjans Vall. Halmstads BK mot AIK.

En poäng skiljer lagen inför bottenmötet i Halmstad.

Matchen är igång – följ den här.



Halmstad BK, tiondeplats. AIK, tolfteplats. En poäng skiljer lagen inför ångestmötet där vinnaren distanserar sig något från den direkta bottenstriden. Klockan 19.00 sparkas matchen, som ingår i den 14:e omgången, igång på Örjans Vall. Kvällens domare är Kristoffer Karlsson.



Så här ställer Magnus Haglund och Henok Goitom upp sitt manskap:



Halmstads BK: Erlandsson: Vinicius, Baffoe, Wallentin, Boman – Granath, Al-Ammari, Svedberg, Eyjólfsson – Turgott, Ingason.



AIK: Nordfeldt: Edh, Milosevic, Tiedemann, Thychosen – Celina, Fanne, Salétros – Faraj, Pittas, Modesto.

***

Inför matchen hyllades en av svensk fotbolls största – definitivt den meste – spelare. Andreas Johansson blev prisad som den spelare som har gjort flest allsvenska matcher i historien. 432 stycken och en karriär som pågått i 22 år. Mot AIK fanns Johansson på bänken.



När matchen sedan sparkades igång var det AIK som tog hand om bollen. Men i den tredje minuten var HBK mycket nära att ta ledningen när Ingason fått en tå på en boll i straffområdet. Nordfeldt fick sträcka ut och visa sig vaken.



AIK försökte i sin tur komma loss på kanterna och hitta till inläggslägen. HBK-försvaret var dock lika stabilt och organiserat som vanligt. I den 10:e minuten kom Omar Faraj till ett bra läge i straffområdet sedan han blivit serverad en brilljant passning av Modesto. Faraj missade halvt bollen och läget rann ut i sanden.



Mål!



I den 14 minuten kom AIK loss på vänsterkanten. Bollen slogs in i straffområdet från Salétros sedan han och Faraj väggspelat med varandra. Vid den bortre stolpen fanns Rui Modesto som nickade in 1-0. Kort senare var AIK nära igen då Pittas hittat till Fanne som skjutit på täckande HBK-försvarare.



De efterföljande tio minuterna bestod av allt som oftast av ett AIK som rullade boll och försökte hitta in i HBK:s straffområde.



– Jag tycker AIK gör en exemplarisk halvlek så här långt, sade Max expert Anders Andersson efter 25 minuter.



I den 31 minuten hade HBK en frispark. Amir Al-Amari drog till från närmare 20 meter, Nordfeldt utan problem. I efterspelet av frisparken drog Joseph Baffoe på sig ett gult kort.

Med tio minuter kvar av första halvlek testade Pittas ett avslut från straffområdeslinjen, utanför.