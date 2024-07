JUST NU: Djurgården leder välförtjänt i skaderik match

LIVE

Om en timme spelar Kalmar FF mot Djurgårdens IF.

13:e placerade KFF mot Dif på en andraplats.

Ska Kalmar kunna skrälla? Följ matchen här.



Kalmar FF mot Djurgården. Guldfågeln Arena. Lördag, avspark 15.00 i 26 grader och sol. Förutsättningarna för åskådarna är det inget fel på, inte heller lär spelarna klaga. Ska Stefan Larssons Kalmar FF kunna skrälla till sig poäng mot Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs Djurgården?



Om några timmar vet vi. Här är startelvorna:

Kalmar FF: Brolin: Karlsson, Osuji, Sætra, Hallberg – Romario, Gojani, Skrabb – Trenskow, Islamovic, Ring.

Djurgården: Widell Zetterström: Therkildsen, Une Larsson, Danielson, Dahl – Ekdal, Sabovic – Wikheim, Tokmac, Fallenius – Hümmet.



***



Matchen inleddes i ett tämligen lugnt tempo. Djurgården tog hand om bollen och försökte söka ytor på offensiv planhalva.



I den sjätte minuten kom matchens första chans. Gustav Wikheim från nära håll men något svår vinkel. Räddning Brolin. I den 10 minuten kom Djurgården, via Tokmac Nguen, till ett friläge. Skottet gick mitt på Brolin men Nguen hade också sprungit med bollen över halva planen. I samband med friläget drog Nguen på sig en smäll och tvingades till byte. In kom Tobias Gulliksen.



I den 14 minuten stod Samuel Brolin för ytterligare en räddning när Deniz Hümmet avlossade. Kort senare var Jonathan Ring nära att hitta Islamovic med ett inlägg. En stund senare tvingades Kalmar till byte. Ut gick Skrabb – in Max Svensson.



I den 30 minuten kom Tobias Gulliksen loss på högerkanten. En stund senare lyckades han frispela Fallenius som nickade in 1-0. Det var helt klart fördel Djurgården i såval bollinnehav som målchanser den första halvleken.



I den 44 minuten var Kalmar nära att kvittera efter ett fint anfall. Inspelet slutade till slut med Dif-rensning efter missförstånd i KFF-led. I den efterföljande sekvensen kolliderade Jacob Widell Zetterström och Jacob Une Larsson med varandra. Då halvleken drabbades av flertalet skadeavbrott var tilläggstiden tolv minuter lång.