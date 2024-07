JUST NU: Abraham spräcker nollan – Blåvit ledning mot VSK

LIVE

IFK Göteborg tar emot Västerås SK.

Bottenklubbarna ska slåss om tre poäng på Gamla Ullevi.

Under söndagen ställs IFK Göteborg mot Västerås SK på Gamla Ullevi i allsvenskans 15:e omgång. Det är en riktig måstematch, och båda lagen är i behov av tre poäng.

Blåvitt kommer från en stark seger borta mot Hammarby i senaste omgången, men inför matchen placerar sig klubben på trettondeplats med en poäng ned till kval. VSK vann måstematchen mot IFK Norrköping senast och ligger nästjumbo, med sex poäng upp till IFK Göteborg på säker mark.

IFK Göteborg får klara sig utan det danske nyförvärvet Jonas Bager, som ännu inte är matchredo.

Matchen, och bottenmötet, mellan Göteborg och Västerås inleddes med ett hemmalag som satte väldigt hög press. I den tredje minuten fick de frispark. Oscar Wendt sköt, högt över. I minuten efter tog sig Lars Skjellerup förbi sin motståndare och drog till med ett avslut – svag träff och mitt på målvakten.



I den sjätte minuten skapade VSK sin farligaste chans. Inlägget mot den bortre var bra men avslutet sämre.



Efter drygt tio minuter slutade sändningen att fungera. Således blev det fatalt mycket svårare att rapportera. Så här såg kommentarsfältet på ett av Max inlägg på X ut:





När sändningen åter drog igång igen efter närmare 15 minuter var ställningen fortsatt 0-0. Statistiken vittnade om en chansfattig inledning. Göteborg hade två avslut, VSK ett.



I den 37 minuten hittade Lars Skjellerup med en fin passning till Paulos Abraham efter att anfallaren hållit borta sin mittback. Skottet tvingade Fagerström till räddning.



Med några minuter kvar var Elis Bishesari nära att kosta Blåvitt ett baklängesmål när han kom ut helt fel. Västerås kom till ett avslut men det dröjde och täcktes på vägen till mål.



I den andra halvlekens inledning kom Sebastian Ohlsson till ett bra läge i straffområdet efter fint väggspel. Inspelet från Ohlsson täcktes ut till hörna.



Kort senare kom Paulos Abraham till ett skottläge utanför straffområdet. Skottet var bra, sikten skymd för Fagerström och nollan spräckt. 1-0 IFK Göteborg efter 48 minuter.

Startelvor:

IFK Göteborg:

Bishesari – Ohlsson, Svensson, Wendt, Trondsen – Mucolli, Thordarson, Kåhed – Santos, Skjellerup, Abraham.

Västerås SK:

Fagerström – H. Magnusson, Nsabiyumva, Marques – Bouzaiene, Ask, J. Magnusson, Thonga-Iad Warneryd – Ahlinvi, Granath, Boudah.



I IFK Göteborg har Sebastian Hausner sålts. Då nyförvärvet Jonas Bager inte är redo för spel vikarierar Oscar Wendt som mittback.



Kalle Karlsson gjorde en förändring i sitt VSK, in gick Jens Magnusson, ut Marcus Linday.



I nästa omgång tar Blåvitt emot IF Brommapojkarna, och VSK blir kvar i Göteborg för ett möte med BK Häcken.