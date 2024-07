JUST NU: Sirius tar ledningen i Malmö – Walta rullar in bollen i öppet mål

LIVE

ANNONS

Klockan 17.30 sparkas “returmötet" mellan Malmö FF och IK Sirius igång på Eleda Stadion.

För en vecka sedan gick Malmö segrande med 4-3 efter ett sent avgörande.

Blir utfallet ett annat idag? Följ matchen här.



Om en timme ställs Malmö FF mot Sirius på Eleda Stadion. För en dryg vecka sedan möttes samma lag – men i Uppsala och på Studenternas IP. Den gången ledde Sirius matchen med två mål, släppte in två, gjorde ett till och släppte till sist in ytterligare två. Matchen slutade alltså med Malmö-seger , 4–3.***Redan i den andra minuten tog sig Taha Ali förbi sin motståndare och slog in ett inspel från farligt läge. Det tog i sin tur på Sirius-spelare och ut till hörna. När dryga fem minuter hade spelats var det tydligt att MFF hade en offensiv idé som såg ut att kunna såra Sirius. Bortalaget försökte i sin tur att såra MFF genom kontringar och var relativt nära när Noel Milleskog tvingade Johan Dahlin till en fin räddning i den åttonde minuten.I den 16 minuten tacklade Otto Rosengren ner Leo Walta och tilldelades ett gult kort. I minut 18 fick Sirius sin andra hörna. Vid det här laget var Sirius det bättre laget som lyckades pressa MFF till flera bolltapp och försökte såra de himmelsblå med sin frenesi.I den 26 minuten slog Sirius sin fjärde hörna, Malmö hade så långt haft en. Kort därefter kom Taha Ali och MFF till ett liknande inspel som i den andra minuten. Ingen utdelning denna gång heller. Två minuter senare slog Ali ett inspel till Sergio Pena som räddades av Tånnander. Returen gick till Oliver Berg som missade målet.När matchuret stod på 37 minuter kom Nanasi så när till ett friläge efter kombinationsspel med Thelin men täcktes undan av blåsvart försvarare. Malmö hade, mycket genom Nanasi och Ali, tagit över matchbilden strax före paus. I den 44 minuten var Thelin nära att spräcka målnollan efter en MFF-hörna. När domare Joakim Östling blåste för pausvila var ställningen 0-0, ett rättvist resultat sett till antal skapade chanser.– Vi är lite sega i starten, vi kommer inte riktigt i gång men är bättre de tio-femton sista minuterna, sade MFF:s Oliver Berg till Max i paus.– Helt okej, vi möter ett riktigt bra lag borta. Det är tufft men vi är med i matchen och har möjligheter att göra mål, sade Sirius Joakim Persson till Max.När den andra halvleken drog igång låg röken från pyrotekniska pjäser som en dimma över Eleda Stadion. När röken hade lagt sig valde Noel Milleskog att stå för en utomordentlig individuell aktion när han spelade bollen till Leo Walta – som stod helt ren i straffområdet. Han kunde i sin tur rulla in bollen förbi Dahlin, nästan i öppet mål. 1-0 Sirius efter 51 minuter.

***

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin; Makolli, Jansson, Zätterström, Busanello – Pena, Rosengren – Ali, Berg, Nanasi – Kiese Thelin.

IK Sirius: Tånnander; Widgren, Jeng, Nwadike, Castergren – Wikman, Stenson, Walta – Ljungberg, Milleskog, Persson.



I Rydströms MFF har tränaren gjort fyra förändringar jämfört med matchen mot KÍ Klaksvik under tisdagen. Från start spelar Taha Ali och Oliver Berg, samtidigt som bland annat Erik Botheim, Jens Stryger Larsen och Lasse Berg Johnsen inleder på bänken.



I Sirius elva finns ingen Yousef Salech. Däremot är han med i truppen. I hans ställe spelar Noel Milleskog.