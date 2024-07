JUST NU: Helsingborg leder med två – Aliev utvisad

LIVE

Helsingborgs IF mot Östers IF på Olympia.

Mycket talar för att det blir en målsnål historia, bortsett mötet för en månad sedan.

Klockan 19.00 sparkas toppmötet mellan Helsingborgs IF och Östers IF igång på Olympia. Ser man enskilt till tabellpositioner är det kanske inte en toppmatch då Helsingborg befinner sig på en sjundeplats och Öster en andraplats. Däremot skiljer det endast sex poäng mellan lagen och skulle HIF ta hem alla tre poäng klättrar de upp till en fjärdeplats. Vid Öster-vinst närmar de sig Landskrona BoIS i toppen som förlorade mot Gefle under gårdagen.



Enligt statistiken talar mycket för det kommer att bli en målsnål historia. Enligt FotMob släpper Öster in minst mål i serien, cirka 0,7 mål per match. Helsingborg släpper in tredje färst mål, 1,0 per match. Byter man perspektiv och ser till antal gjorda mål gör bortalaget 1,7 mål per match, i snitt. Hemmalagets siffra är desto mer blygsam. De snittar 1,1 mål per match.

Bortalaget tog hand om avsparken och startade det som blev en intensiv första minut av matchen. I den fjärde minuten tog sig Helsingborg framåt genom ett fint anfall på högerkanten. Till slut snappade Armin Gigovic upp bollen i straffområdet och placerade in 1-0. Det var första gången på hela säsongen som Helsingborg har gjort mål inom de femton första minuterna.

Bara tre minuter senare förkunnade Wilhelm Loeper in 2-0 efter Öster-slarv på egen planhalva. Passningen av Dennis Olsson var mycket väl slagen – Loepers vilja att komma först till avslut var även den stark.



I den 18:e minuten fick Helsingborg en hörna. Den tog Wilhelm Loeper hand om, vispade in den på bortre där Jon Birkfeldt fanns. Han nickade i sin tur tillbaka bollen till förstastolpen där Taylor Silverholt fanns. Han nickade bollen mot mål, den räddades av Wallinder men var innanför mållinjen. 3-0 Helsingborg efter 18 minuter.

I den 23 minuten kom reduceringsmålet för Öster. Detta efter ett inlägg i boxen som skarvades ner till Aliev som satte dit 1-3-målet. Kort efter Östers reduceringsmål av Aliev drog han på sig ett rött kort. Detta efter att han gett igen efter en smäll, dock mot fel person, med en armbåge.



Kvällens startelvor:

Helsingborgs IF: Joelsson; Birkfeldt, Rogne, Nilsson, Olsson – Loeper, Gigovic, Kjellnäs, Svanbäck - Acquah, Silverholt.

Östers IF: Wallinder; Bergquist, Kricak, Adolfsson, Varmanen – Bergmark Wiberg, Kusu, Seger – Rodic, Aliev, Mörfelt.