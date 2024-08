Pettersson om sin insats mot Rijeka: "En hel del att göra"

ANNONS

Under torsdagen gick Elfsborg in i den tredje kvalomgången till Europa League när de spelade mot Rijeka i Kroatien.

Efter 90 minuter, ett rött kort och två mål tog Elfsborg ett riktigt krigarkryss. Mycket tack vare en storspelande Isak Pettersson.

– Det var en hel del att göra, säger målvakten till BT.



Under torsdagskvällen ställdes Elfsborg mot kroatiska Rijeka på bortaplan. Efter en intensiv första halvlek där Elfsborg tog ledningen kvitterade hemmalaget strax innan paus. Tidigt i den andra halvleken drog Jalal Abdullai på sig ett andra gult kort som resulterade i ett rött.En stor bidragande faktor till att Elfsborg lyckades bärga ett kryss denna Europa League-kväll var Isak Pettersson. Målvakten stod på huvudet under hela matchen och hyllades av klubbens manager efter matchen.

– Jag tycker att Isak gör en helt strålande insats. Han var väldigt bra i båda halvlekarna men faktiskt extra bra i den första. Där såg han till att vi överlevde, säger Oscar Hiljemark till Borås Tidning.

Målvakten själv blir glad över att höra tränarens ord, men medger även att det är hans jobb.

– Det är förstås jättekul att höra. Vad mer kan jag säga? Det var en hel del att göra, men att rädda skott, kommunicera och hela tiden vara redo på vad som kan uppstå är min uppgift. Det är det här jag har värvats för att göra, säger Isak Pettersson.

Att Pettersson inte har varit given i Elfsborgsmålet kan vara svårt att tro efter en insats likt den mot Rijeka. Faktum är dock att 27-åringen var bänkad större delen av säsongen under Jimmy Thelin.



– Just motivationen är aldrig ett problem för mig, jag älskar fotboll. Men det är ingen hemlighet att jag inte fick något stort förtroende under våren. Jag bestämde mig för att lägga ner otroligt hårt jobb och mycket tid på träning, jag höll mig taggad och redo och bestämde mig för att inte gnälla. Jag tycker att det ger resultat nu, säger han.

Returmötet mellan Elfsborg och Rijeka spelas nästa torsdag på Borås Arena, klockan 19.00.