JUST NU: Nyman reducerar för IFK Norrköping

ANNONS

IFK Norrköping tog emot Mjällby AIF hemma på Platinumcars arena.

Matchen pågår.

Ställningen är 2-0 till Mjällby.

Under måndagskvällen avslutades allsvenskans 20:e omgång när IFK Norrköping tog emot Mjällby AIF hemma på Platinumcars arena.

“Peking” kommer från en tappad ledning till 2–1-förlust borta mot Malmö FF, och ligger inför matchen på en elfteplats i tabellen. Mjällby kryssade hemma mot IF Elfsborg i senaste omgången och placerar sig på en åttondeplats.

Matchen startade klockan 19:00 och inleddes med en tyst minut för Sven-Göran “Svennis” Eriksson, som gick bort under måndagen.



Mjällby tog ledningen i den 14:e minuten genom Imam Janne. Assisten stod nyförvärvet Timo Stavitski för.

Kvarten senare var det dags igen för nyförvärvet, som enkelt kunde lyfta bollen över Mitov Nilsson och in i mål. 2-0 till bortalaget var ett faktum.



Ett ingripande som går att ifrågasätta Mitov Nilsson för, som kom ut på “mellanhand” och inte riktigt visste vad han skulle göra i situationen.

Mjällbys målvakt, Noel Törnqvist tvingades innan paus utgå på grund av huvudskada. Han fortsatte spela vidare men satte sig sedan ner i gräset och tvingades byta. In i hans ställe kom Alexander Lundin.

I den 69:e minuten reducerade IFK Norrköping efter att Christoffer Nyman fått in 2-1 målet.

Strax därefter kom David Moberg Karlsson in i spel och kunde göra sin första match för Peking sedan han återvände under sommaren.

Startelvor:

IFK Norrköping: Mitov Nilsson – Salihovic, Watson, Eriksson, Kalley – Lushaku, Traustasson – Nefati, Khazeni, Sigurgeirsson – Nyman.

Mjällby AIF: Törnqvist – Wikström, Kiilerich, Pettersson – Johansson, Stavitski, Kusu, Brorsson – Stroud, Jagne, Bergström.