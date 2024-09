JUST NU: Förlust för Malmö i EL-premiären mot Rangers

ANNONS

Ikväll klev Malmö FF in i Europa Leagues seriespel.

Detta när de tog emot skotska Ranger på Eleda Stadion.

En blek insats senare förlorade MFF med 2-0.

Reporter: Joakim Sparr

Det var bra tryck på läktarna. Båda lagens fans bjöd verklig upp innan match. Det var fullsatt till sista stol inne på Eleda.

Mardrömsstart för MFF. 0-1 i den första minuten. Rangers med stolpskott och returen slog Vaclav Cerny in.

Hur skulle Malmö hanterar denna motgång efter bara en minut?

MFF-spelarna samlade sig i en ring omedelbart efter målet och höll ett “upplyftande tal”, såg det ut som.

Rangers slog in en inläggsfrispark som Stryger rensade ut till hörna. Hade det varit bättre kommunikation (han kanske inte hörde Dahlin) hade han kunnat låta bollen rinna ut.

Det har regnat större delen av dagen i Malmö, men en timme innan avspark avtog regnet och det blev uppehåll. Ett klassiska höstväder á la Malmö. Blåst och regn! Det ska sägas att regnet, som vanligt, kom från sidan och inte uppifrån!

11' Matchen hade börjat sätta sig efter det tidiga målet. Rangers var noga med att hålla sina positioner och minimera ytan mellan mittfält och backlinje.

Matchens första gula kort tilldelades Rangers efter en kapning utanför straffområdet. Efterföljande frispark blev tyvärr ofarlig. Vid varje frispark som skåningarna får emot sig så buar publiken vilt! En notering värt att beskriva är att Rydström och Clement, tränare i Rangers är oerhört lika bakifrån. Likadan frisyr, coachar aktivt och båda bär mörk kostym.

I den 18:e minuten slog Sergio Pena in en frispark mot Isaac Kiese Thelin, som gjorde mål! Men den assisterande domaren var snabbt uppe med flaggan och målet godkändes ej.

Det luktade bengalrök inne på arenan efter bränning av hemmafansen. Mörkret hade även sänkt sig betänkligt över Stadion och lampornas sken lös upp planen mer och mer. Spelmässigt var det en jämn tillställning. MFF hade en del boll, men hade det svårt att tränga sig igenom Rangers försvar.

Pena fick en tå på bollen på den offensiva tredjedelen vilket ledde till att Stryger-Larsen kunde samla upp och slå in ett inlägg – som blev plockpotatis för Rangersmålvatken, Jack Butland. Rangers hade under denna sjuminutersperiod mer boll än vad de hade de första tjugo minuterna och fick lite andrum i sitt försvarande.

Jack Butland i Rangersmålet började under denna period av matchen att vara långsam med att sätta igång spelet. Spelmässigt var det inte vidlyftigt eller spännande. Mest spel mellan respektive straffområde. Rösler, MFF:s nyförvärv från Mjällby under sommaren, stod för en kapning på mittplan vilket renderade i gult kort.

För andra gången i matchen fungerade Rangers offsidefälla vid offensiv frispark och istället för en tilltänkt hörna för MFF blev det frispark för gästerna. Rangers sårade MFF rejält när de satte igång spelat snabbt och Cerny kom fri med Dahlin, men placerade bollen tätt utanför Dahlins högra stolpe.

Avslut utifrån av Rangers men Dahlin limmade bollen och känslan var att Rangers började få MFF rejält skärrade. Jansson stod för en otroligt viktig brytning i straffområdet när gästerna ställde om blixstnabbt efter att MFF slarvade med passningsspelet utanför Rangers straffområdet som ledde till en farlig omställning.

Spelarna välkomnades av ett rödblått hav av rök när de sprang in efter halvtidsvilan. Denna rök kom från bortasektionen som har en vänskap med Helsingborgs IF.

Malmö fick i den 48e matchminuten en frispark tolv meter utanför Rangers straffområde som Busanello slog in, men frisparken blev likt de tidigare resultatlös.



Hemmapubliken fortsatte att visa sitt missnöje mot den portugisiske domaren Godinho varje gång han blåste frispark för Rangers. MFF satsade framåt direkt i andra halvlek och det var tydligt att detta var en order från Rydström.

Rangers fortsatte att ligga rätt i positionerna och kompakt mellan sina försvarare och mittfältare. MFF var betydligt mer aggressiva högre upp i banan och vann boll mer än vad de gjorde under första halvlek. Chansmässigt hade Kiese-Thelin en nick som gick ett par meter utanför.

Då MFF började bli mer aggressiva i sitt presspel så innebar detta att ljudnivån hos hemmasupportrarna ökade. Lasse Berg Johnsen testade att skjuta utifrån, men även om skottet inte var farligt var det ett tydligt bevis på att de verkligen satsade framåt nu och vågade mer.

Johnsen hittade ut till Berg på vänsterkanten vars inlägg hamnade hos kaptenen Christensen, men hans avslut träffade inte målet. MFF var den första kvarten av andra halvlek klart bättre och var med intensiva än vad de var under hela första halvlek.

Laget samlade ihop sig psykiskt under halvtidsvilan och Rangers började se mer pressade ut. MFF skapade en hörna som lätt nickades undan av Rangersförsvaret. Matchens första byte gjorde av hemmalaget, AC ut och Botheim in.

Malmö FFs intensitet fortsatte, om än inte lika frenetiskt som den första kvarten, men var klart det spelförande laget under denna period. De lyckades dock inte skapa några lägen och Rangers såg ut att hitta mer rätt defensivt än under de första femton minuterna.

Rydströms drag för att dra isär försvaret och öppna upp fler luckor var att byta in Taha Ali samt Otto Rosengren i den 69e matchminuten. Kiese Thelin och Hugo Bolin fick lämna planen.

Ett bolltapp på den sista tredjedelen och en genomskärande passning satte Rangers Dessers i väldigt bra läge när han kom loss i straffområdet, men bollen seglade tätt över ribban.

I den 76:e minuten gjorde Rangers 2-0.

Ytterligare ett bolltapp på den sista tredjedelen för MFF:s del och en genomskärande passning satte Dessers i väldigt bra läge när han kom loss i straffområdet, men bollen seglade tätt över ribban. MFF tappade greppet om matchen och Rangers tog över mer och mer. 2-0 målet kom även i den 76e minuten när McCauslands avslut gick stolpe in. Bara minuten senare hade Rangers ytterligare ett skott utanför straffområdet och ytorna blev större och större i Malmölägret.

82' Rangers nära 3-0. MFF satsar framåt och det är öppet där bak. Rangers kom i en omställning, men där avslutet var svagt och träffade inte ens mål.

För första gången i matchen syntes Taha Ali tydligt när han satte fart på vänsterkanten. Han hade inte fått så mycket boll tidigare under matchen och när han väl fick den och kom loss så fixade han en frispark mellan straffområdet och sidlinjen. Frisparken blev dessvärre, för Malmös del resultatlös. Igen. Mycket av Malmös spel under denna period gick via vänsterkanten och framför allt Ali.

Resterande Malmöspelare visade inte samma vilja att skapa något. I den 84e matchminuten gjorde Rydström sina två sista byten när Jörgensen och Loukili kom in istället för Johnsen och Berg. Pena hade en frispark som tog i muren och ut.

På den efterföljande hörnan följdes upp av en ny. MFF lyckades inte mobilisera sista kvarten och skapa det där riktigt trycket och känslan var att spelarna överlag var lite uppgivna. Detta var säkert en missräkning för MFF som hade hoppats på mer i första matchen av ligaspelet i Europa League.

Malmö FF: Dahlin; Busanello, Rösler, Jansson, Stryger Larsen – Pena, Berg Johnsen – Bolin, Christiansen, Berg – Kiese Thelin.



Rangers: Butland; Kasanwirjo, Pröpper, Souttar, Tavernier – Barron, Diomande – Bajrami, Lawrence, Cerny – Dessers

