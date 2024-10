JUST NU: Bayern utökar igen – Harder hattrickskytt

LIVE

Bayern München tog emot Arsenal.

Det var ett riktigt tungviktsmöte i första omgången av Women's Champions League.

Under onsdagskvällen rullade Women's Champions League vidare. Ett riktigt toppmöte väntade när tyska Bayern München tar emot Arsenal.

Tyskorna vann Bundesliga förra säsongen och direktkvalificerade sig till gruppspel i WCL. Arsenal kvalificerade sig efter att ha slagit BK Häcken med 4–1 över två möten.

I Arsenal fick Stina Blackstenius chansen från start. På bänken fanns även Rosa Kafaji.

Bayern Münchens svenskduo Linda Sembrant och Julia Zigiotti Olme fick båda inleda på bänken. Magdalena Eriksson var inte med i truppen.

Efter åtta minuters böljande spel drog Bayerns engelska stjärna Georgia Stanway till med ett skott från strax utanför Arsenals straffområde. Mittfältarens kanon gick rätt på Zinsberger som enkelt kunde blocka ned bollen.

Efter 20 minuter slog Arsenal en hörna från högerkanten. Bollen höll på att smita förbi Grohs i Bayern-målet, men hemmalaget kom undan med nöd och näppe.

Det skulle dröja till matchens 30:e minut innan målnollan spräcktes. Det var gästande Arsenal som kom runt på vänsterkanten. McCabe slog ett fint inlägg och Mariona Caldentey var påpasslig i straffområdet. Spanjorskan slog till och satte 1–0 till Arsenal.

Precis innan halvtidspaus slog Stanway ett inlägg in i straffområdet. Glodis Viggosdottir nådde högst och nickade in bollen, via ribba, till 1–1.

Efter dryga kvarten av den andra halvleken slet sig Bayerns Bühl loss på vänsterkanten. Yttern slog in en passning till Sydney Lohmann som kom springande och tyskan slog till med ett hårt skott intill Zinsbergers främre stolpe till 2–1.

Bara minuter senare slog McCabe in en hörna från Arsenals högerkant. Laia Codina nådde högst och nickade in 2–2.

Direkt efter målet genomförde Arsenal ett trippelbyte. Stina Blackstenius byttes ut och ersattes av Alessia Russo.

Det skulle inte dröja länge innan matchen skulle svänga igen. Bara minuter efter kvitteringsmålet slog Bayern in en hörna. Storstjärnan Pernille Harder slet sig loss och nickade in 3–2 till hemmalaget. Minuter senare nickade Harder in sitt andra för kvällen när hon nådde högst på Bühls inlägg.

Direkt efter målet agerade Arsenal-tränaren Jonas Eidevall. Svenske Rosa Kafaji byttes in till förmån för Caitlin Foord.

Med bara minuter kvar av ordinarie tid slog Harder till med sitt tredje för dagen. Danskan stötte in 5–2 till hemmalaget. Det blev det sista hon gjorde på planen, och direkt efter målet ersattes hon av svenske Linda Sembrant.

I gruppen finns även norska Vålerenga och Juventus från Italien.

Startelvor:

Bayern München:

Grohs – Gwinn, Viggosdottir, Hansen, Simon – Harder, Stanway, Zadrazil – Lohmann, Damnjanovic, Bühl.

Arsenal:

Zinsberger – Fox, Williamson, Codina, McCabe – Wälti – Caldentey, Little, Maanum, Foord – Blackstenius.

