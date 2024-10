JUST NU: City tar ledningen mot Barca

LIVE

Manchester City tar emot Barcelona i Women's Champions League.

Det är engelska ligaettan mot de regerande WCL-mästarna.

Under onsdagskvällen ställdes Manchester City mot Barcelona i den första omgången av Women's Champions League.

Hemmalaget City leder den engelska ligan efter tre matcher. Manchester-klubben tog sig till gruppspelet efter att ha slagit ut Paris FC. Barcelona är regerande mästare i WCL och har vunnit två år på rad. Katalanerna leder den spanska ligan med fem av fem segrar.

I Barcelona startade svenske Fridolina Rolfö.

Matchen började i ett rasande tempo och båda lagen letade sätt att få hål på motståndarna. Efter dryga kvarten spelade sig Manchester City genom Barcelona-försvaret. Lauren Hemp drog till från nära håll men stolpen stod i vägen för stjärnan.

Bara minuter senare fick Barcelonas Ewa Pajor ett jätteläge efter slarv från City-målvakten Yamashita. Aleixandri var påpasslig och slängde sig i vägen för polskans skott.

Manchester City hittade in i en fin period och efter en halvtimmes spel kom matchens dittills bästa chans. Miedema spelade loss Park som fick ett jätteläge. Barca-keepern Coll stod för en världsklassräddning och parerade ut skottet till hörna. Bollen slogs in, Miedema nickade vidare och Layzell stötte in 1–0 till hemmalaget.

I gruppen finns även Hammarby IF och St. Pölten.

Startelvor:

Manchester City:

Yamashita – Layzell, Aleixandri, Greenwood, Casparij – Park, Hasegawa, Miedema – Fowler, Shaw, Hemp.

Barcelona:

Coll – Batlle, Syrstad Engen, Leon, Rolfö – Bonmati, Walsh, Guijarro – Graham Hansen, Pajor, Putellas.