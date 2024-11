JUST NU: Öster kan säkra uppflyttning – startelvan mot Degerfors

ANNONS

Degerfors tar emot Östers IF hemma på Stora valla.

Då kan gästerna säkra uppflyttning till allsvenskan.

Följ matchen här på FotbollDirekt.

Under lördagen spelas den sista omgången i superettan 2024. Då bjuds vi på en riktig toppmatch när seriesegraren Degerfors IF tar emot tabelltvåan Östers IF hemma på Stora valla.

Hemmalaget är redan klara för uppflyttning till allsvenskan, och vid en seger mot Degerfors säkrar även Öster allsvenskt spel till 2025.

Öster har två poäng ned till Landskrona Bois på kvalplatsen, men med en betydligt bättre målskillnad. Om ÖIF skulle förlora toppmatchen mot Degerfors, samtidigt som Landskrona vinner borta mot Utsikten kan Växjö-klubben tvingas kvala för att säkra spel i allsvenskan.

Matchen startar klockan 15:00 under lördagen.

Startelvor:

Degerfors IF:

Forsell – Moros Gracia, Morgado, Ohlsson – Grönborg, Netabay, Kassi, Holmén, Pihlström – Lindgren, Vukojevic.

Östers IF:

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Höög Jansson, Söderberg, Seger – Bergmark Wiberg, Aliev, Ljung.