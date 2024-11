Modifierad pyroteknik kan leda till långa straff: "Lägst fyra års fängelse"

ANNONS

Polisen har upprättat en anmälan om modifierad pyroteknik efter matchen mellan AIK och Hammarby i allsvenskan.

Istället för att ingå under ordningslagen rubriceras detta som grovt brott, i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Straffet för detta kan bli mellan fyra och sju års fängelse.

– Det tror jag inte att man är medveten när man står och tejpar ihop bengaler, säger polisen Andreas Ånfors till Fotboll Sthlm.

Det var efter matchen mellan AIK och Hammarby i slutet av september som polisen upprättade en anmälan om olaglig, modifierad pyroteknik.

Vanligtvis ingår brottsrubriceringen under ordningslagen när supportrar utreds för att ha använt pyroteknik. Där är straffet böter eller fängelse i max sex månader.

De senaste åren har polisen sett att det har blivit vanligare med modifierade pyrotekniska pjäser på de svenska läktarna.

– Vi har sett trenden på läktarna runt om i landet och i Europa att man tar olika pyrotekniska pjäser och modifierar dem för att de ska bli mer effektfulla. I vissa fall tejpar man ihop dem. Det är den lagtexten som vi vill få prövad vad den egentligen handlar om. Varje pyroteknisk pjäs måste genomgå tester för att bli godkänd. Vad händer om man tejpar ihop tio av dem? Utvecklas det då en större värme som gör att de kan explodera? Vi vet inte. Här menar lagtexten att man har modifierat pyrotekniken och därför ser man väldigt allvarligt på det. Pjäsen är inte testad i det utförandet. Det skulle teoretiskt sett kunna vara en stor bomb som man bygger ihop utan att veta om det, säger Andreas Ånfors, polis vid lokalpolisområde Solna och ansvarig polis på höstderbyt AIK – Hammarby, till FotbollSthlm.

Den “nya” lagtexten som Ånfors hänvisar till är lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den fick en uppdatering vid årsskiftet förra vintern. Där beskriver polisen straffskärpningen som ett bra sätt att komma åt kriminella nätverk. Lägg därtill att den kan användas mot supportrar som modifierar pyrotekniska pjäser, så att de inte längre är godkända.

Det är just en sådan anmälan som har upprättats efter Stockholmderbyt mellan AIK och Hammarby i höstas. Denna anmälan refererar till pyroteknik som använts på AIK:s klacksektion, Norra Ståplats. Rubriceringen är grovt brott mot LBE. Straffet för brottet är fängelse mellan fyra och sju år.

– Vi har velat visa på att just gällande läktarmiljön så sker det väldigt, väldigt mycket som lagstiftaren ser väldigt hårt på. Det tror jag inte alla supportrar är medvetna om. Grovt brott mot LBE – då är det lägst fyra års fängelse. Det tror jag inte att man är medveten när man står och tejpar ihop bengaler, utan man ser det som ett pojkstreck. Det har vi velat visa. När supporterkollektivet står och lite hånfullt säger att vi jagar dem för något som är att likställa med fortkörning på en 70-väg, då blir det här ett sätt att visa att nej, lagstiftaren ser väldigt hårt på det. Det här är grövre än så.

Hittills är utredningar om modifierad pyroteknik, under brott mot LBE, ovanligt. Enligt Andreas Ånfors har det bara lämnats in ett fåtal anmälningar om detta under året, ingen av dessa har gått vidare till åtal. Däremot utesluter han inte att det kan hända framgent.

– Om man får ett åtal med en gärningsman kanske domstolen dömer av det, och då kommer vi sannolikt inte att nyttja den här lagstiftningen mer. Med ny lagstiftning ska det hinna sjunka in och marinera för att börja användas. Om trenden med den här typen av pyroteknik fortsätter och polisens kunskap om LBE ökar, då tror jag vi kommer se fler såna här anmälningar, säger Andreas Ånfors.