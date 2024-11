JUST NU: Stark en centimeter från kvittering

LIVE

Ikväll tar Landskrona Bois emot IFK Värnamo i det allsvenska kvalet.

Det första av två dubbelmöten spelas i Skåne – det andra i Småland.

Nu är matchen igång – efter en timmes försening.

Inför matchen uppgavs det att en väska med pyrotekniskt innehåll kastades in på Landskronas ståplatsläktare.

Detta resulterade i att läktaren tömdes och att åskådarna skulle omvisiteras.

I Max sändning uttalade sig Svensk Elitfotbolls matchdelegat, Ole Möller:

– Strax före matchstart kastades en väska in på arenan utifrån staketet och den väskan innehöll fullt med pyroteknik. Detta uppmärksammades av polis och ordningsvakter som tog hand om den – och man hade hunnit dela ut en del pyroteknik till åskådare. För att det inte skulle tändas pyro under matchen valde arrangören att lyfta ut de personer som hade tagit emot detta och sätter inte igång matchen, sade han till Max.

Det var arrangören, alltså Landskrona Bois, som tog beslutet att tömma läktaren och omvisitera samtliga åskådare på den läktaren.

– Vi tömmer ståplatsläktaren på publik, all får gå ut och sedan får man visiteras om och släppas in igen. Efter att de har gått ut kommer man att avsöka läktaren så att det inte är någon pyroteknik kvar. När det är gjort kommer insläppet att börja igen. Matchen kommer att sättas igång när alla har kommit in på arenan igen.

När matchen väl drog igång var det bortlaget som inledde bäst på Landskrona IP.

De hade den mesta av bollen och var nära på att skapa sin första stora chans genom ett inspel från Agyei i den femte minuten. Detta efter en fin individuell aktion.

De efterföljande fem minuterna fortgick i samma stil. Värnamo hade den mesta av bollen men utan att skapa någon riktig målchans.

I den 13:e minuten skulle bortalaget ta ledningen. Simon Thern slog in ett inlägg från frispark och Emin Grozdanic fick träff med huvudet. På vägen in i mål fick Svante Hildeman en hand på bollen – som gick via stolpen och in.

I den 17:e minuten höll Landskronas målvakt, Svante Hildeman, på att ge bort ett mål till Värnamo med en riktig felpassning. Så blev det inte utan bollen kunde till slut rensas undan.

I den 21 minuten drog både Emin Grozdanic och Vincent Sundberg på sig varsitt gult kort efter att ha bråkat med varandra.

Efter en halvtimme fick Landskrona Bois sin första stora chans. Vincent Sundberg spelade fram Constantino Capotondi till ett bra skottläge – men avslutet gick utanför mål.

I den 37:e minuten tog bollen på Emin Grozdanic hand. Domaren valde att plocka fram det gula kortet – innan han drog fram det röda. Det var nämligen mittbackens andra gula kort på en halvlek och han fick lämna planen.

I den 46:e minuten var Chrisitan Stark en centimeter från att kvittera matchen. Detta efter att han helt missat bollen när han ensam skulle möta ett inlägg med huvudet.

Startelvor:



Landskrona Bois: Hildeman; Rahmani, Andersson, Bruzelius, Nilsson – Dzabic, Egnell, Capotondi – Strid, Stark, Sundberg.

IFK Värnamo: Andersson; Grozdanic, Steinwender, Kotto, Larsson – Le Roux, Wenderson, Thern – Agyei, Zeljkovic, Johansson.



TV: