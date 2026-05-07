Avslöjar planerna efter karriären: ”Har sökt lite olika grejer”

Malkolm Nilsson Säfqvist har tvingats avsluta karriären.

Nu börjat han planera för sitt nya liv.

– Min plan är att sätta mig vid skolbänken igen till hösten, säger han i Fotbollskanalens Bollklubben.

Under onsdagen meddelade Malkolm Nilsson Säfqvist att han lägger målvaktshandskarna på hyllan till följd av en svår axelskada. Redan nu har han fått en ny roll i Djurgården.

I Fotbollskanalens program Bollklubben meddelar den tidigare 32-åringen att han kommer agera som en hjälpredan till Djurgårdens målvaktstränare Nikos Gkoulios.

– Vi är ett jäkligt bra gäng som gillar att träna tillsammans. Det känns som en miljö jag har bidragit i och kan bidra ännu mer till, och framför allt till alla yngre och förbereda dem på att fotbollslivet är fantastiskt men att det kommer komma tider där det inte kommer vara lika lätt, säger Nilsson Säfqvist.

Men den tidigare HBK-målvakten har fler planer framöver som han hoppas kunna kombinera med rollen i Djurgården.

– Min plan är att sätta mig vid skolbänken igen till hösten. Exakt vad jag ska plugga får vi se. Jag har sökt lite olika grejer, säger han.





