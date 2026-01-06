Bajens hårda krav för en affär – ökar priset rejält 

Hampus Skoglund ser allt mer försäljningsaktuell ut.

Nyligen kom uppgifter om att både Mainz och Wrexham kan gå in med omkring 30 miljoner kronor.

Bajen nobbar emellertid sådana försök och vill ha ut betydligt mer.

Foto: Bildbyrån

Flera spelare kan vara på väg bort från Hammarby och längst fram just nu ser Hampus Skoglund ut att stå.

De senaste dygnen har tidigare uppgifter om Parma och Girona – byggts på med både Mainz och Wrexham (Football Insider).

Men det finns om och men.

Pengarna som nämns kring alternativen från Tyskland och Wales är, enligt FD:s källor, inte alls tillräckliga för Hammarby. Lite drygt 30 miljoner kronor sägs nu erbjudas från bland annat Ryan Reynolds, den amerikanske skådespelaren som äger den sistnämnda klubben.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så säger Bajen blankt nej till en sådan nivå och årets tabelltvåa vill istället ha ut 45-50 miljoner kronor.

En smal sak för en man som Reynolds som bedöms vara god för närmare fyra miljarder kronor.

Hampus Skoglund gjorde 27 framträdanden för Hammarby i allsvenskan 2025. Han svarade för fyra framspelningar.