Video Vagic inför mötet med gamla klubben: "Helt annan klass här"

Elfsborg stjärnförvärv Simon Olsson, 27, tvingades till ett tidigt byte i förlusten mot Djurgården i mitten av juli. Sedan dess har mittfältaren inte kommit till spel för Boråsklubben – och nu står det klart varför.

Under torsdagen meddelar Elfsborg att Olsson har åkt på en lårskada och väntas bli borta i en period.

– Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger klubbens sjukgymnast Tania Nilsson i ett uttalande.

Hur länge Olsson väntas blir borta är oklart.