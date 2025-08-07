Elfsborgs besked: Stjärnan är skadad
Simon Olsson har drabbats av en lårskada.
Det meddelar IF Elfsborg under torsdagen.
– Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger sjukgymnast Tania Nilsson.
Elfsborg stjärnförvärv Simon Olsson, 27, tvingades till ett tidigt byte i förlusten mot Djurgården i mitten av juli. Sedan dess har mittfältaren inte kommit till spel för Boråsklubben – och nu står det klart varför.
Under torsdagen meddelar Elfsborg att Olsson har åkt på en lårskada och väntas bli borta i en period.
– Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger klubbens sjukgymnast Tania Nilsson i ett uttalande.
Hur länge Olsson väntas blir borta är oklart.
