Foto: Bildbyrån

Elfsborgs besked: Stjärnan är skadad

    Fredrik de Ron

    Simon Olsson har drabbats av en lårskada.
    Det meddelar IF Elfsborg under torsdagen.
    – Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger sjukgymnast Tania Nilsson.

    Elfsborg stjärnförvärv Simon Olsson, 27, tvingades till ett tidigt byte i förlusten mot Djurgården i mitten av juli. Sedan dess har mittfältaren inte kommit till spel för Boråsklubben – och nu står det klart varför.

    Under torsdagen meddelar Elfsborg att Olsson har åkt på en lårskada och väntas bli borta i en period.

    – Simon har drabbats av en skada i framsida lår och beräknas vara i rehab en period framöver, säger klubbens sjukgymnast Tania Nilsson i ett uttalande.

    Hur länge Olsson väntas blir borta är oklart.

