Under söndagen ställs IFK Norrköping mot BK Häcken på PlatinumCars arena.

Detta i den sjunde allsvenska omgången.

Matchen är igång – följ den här!

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig IFK Norrköping på en åttondeplats i serien med nio inspelade poäng.



Fyra placeringar nedanför, på en tolfteplats, befinner sig BK Häcken med sina sju poäng.



Under söndagen ställs de två klubbarna mot varandra på Platinumcars arena i Norrköping.



***



På ett inte allt för välfyllt Platinumcars arena i Norrköping bestod matchinledningen av ett Häcken som så när skapade en chans redan i den andra minuten genom en långboll mot Hristic.



Kort därefter var Arnor Traustason nära att ta ledningen för Peking när han vinklade en styrning tätt utanför den högra stolpen.



Med dryga tio minuter spelade skapade hemmalaget ett rejält tryck mot Häckens bur när man, genom en hög press, fick till en hel rad avslut mot mål. Inget av dessa var dock nära att hota Berisha.



Tio minuter senare fick Amor Layouni ett fint skottläge strax utanför straffområdet efter att Julius Lindberg slagit en fin passning. Skottet med vänsterfoten gick på mål, men rakt på David Andersson.



Med 25 minuter spelade slog Amor Layouni in en alldeles utsökt yttersida till Srđan Hrstić som enkelt kunde stöta in 1-0 för Häcken.



Därefter tvingades Pekings Arnor Traustason till byte efter att han mottagit en smäll mot högerknät i en närkamp. Han ersattes av Ismet Lushaku.



De efterföljande tio minuterna var tämligen böljande, även om IFK Norrköping var närmast att komma till ett farligt avslut. Detta samtidigt som Häcken gjorde sitt via ett vasst omställningsspel.



Med ett fåtal minuter kvar av den första halvleken var Häcken nära att utöka sin ledning via ett skott från nära håll, som gick precis över mål från Hrstić.





***



Startelvor:



IFK Norrköping: Andersson; Ceesay, Oppong, Watson, Neffati – Fransson, Traustason, Jørgensen – Sigurgeirsson, Nyman, Moberg Karlsson.



BK Häcken: Berisha; Öhman, Andersen, Lode, Lundkvist – Gustafson, Leach Holm – Layouni, Rygaard, Lindberg – Hristic.