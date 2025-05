JUST NU: MFF nära att ta ledningen – Nordfeldt med viktig räddning

Malmö FF tar emot AIK på Eleda Stadion ikväll.

Mötet startade klockan 19:00.

Ställningen är 0-0.



Under torsdagskvällen gästades Malmö FF av AIK. Matchen tillhörde allsvenskans 18:e omgång, som hade flyttats fram för att underlätta för de svenska lagen i Europaspelet i sommar.

Gästande AIK kom senast från ett 0–0-kryss i derbyt mot Hammarby och placerade sig på en tredjeplats i tabellen efter tio omgångar. Malmö FF kom senast från en 3–0-seger mot Halmstads BK och låg på en femteplats i tabellen.

AIK hade inte vunnit borta mot MFF sedan 1996. Det återstod att se om Stockholmslaget kunde bryta den trenden under kvällen.

I hemmalaget blev Ricardo Friedrich bänkad för andra matchen i rad. Ellborg fick chansen mellan stolparna igen. I AIK kom Jere Uronen in istället för Dino Besirovic som var avstängd.



***



Det var avvaktande första minuter i mötet där lagen kände lite på varandra. AIK försökte pressa högt vilket varit en framgångsrik taktik i flertalet matcher under den första delen på säsongen.





Malmö FF kom till matchens första farliga läge. Christiansen fick ut bollen till Taha Ali som skickade in bollen i straffområdet. Den kunde dock plockas av Nordfeldt.



I den 12:e matchminuten var hemmalaget ytterst nära att ta ledningen. Pontus Jansson kom höst på en hörna och nickade bollen mot mål, men där fanns Nordfeldt i mål som stod för en jätteräddning.





Startelvor:



Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Berg Johnsen, Rosengren – Bolin, Christiansen, Ali – Kiese Thelin



AIK: Nordfeldt – Isherwood, Papagiannopoulus, Benkovic – Thychosen, Saletros, Csongvai, Uronen – Andersson, Celina – Guidetti.