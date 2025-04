JUST NU: AIK gör tre förändringar i startelvan mot IFK Värnamo

AIK gästar IFK Värnamo i allsvenskans femte omgång.

När startelvorna släpptes kunde FD:s avslöjande bekräftas – 17:årige talangen Elvis Van Der Laan kliver in från start.

Matchen startar 19.00.



AIK går in i matchen mot IFK Värnamo utan att ha förlorat något match. Hemmalaget å sin sida, kommer från en tung start där man inte tagit några poäng alls.



När startelvorna presenterades kunde FD:s avslöjande bekräftas – 17: årige talangen Elvis Van Der Laan kliver in från start där han ersätter Thomas Isherwood som är avstängd.



Dessutom startar Andronikos Kakoullis i stället för John Guidetti och Victor Andersson kommer in för Johan Hove.



Startelvor:

IFK Värnamo: Kommer snart.

AIK: Nordfelt – Papagiannopoulos, Benkovic, van der Laan – Thychosen, Andersson, Saletros, Csongvai, Besirovic – Kakoullis, Celina.