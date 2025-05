JUST NU: Blåvitt gör dubbelbyte

Mjällby AIF tar emot IFK Göteborg.

Så startar lagen på Strandvallen.

Video Han vinner allsvenska skytteligan 2025

Under söndagseftermiddagen rullade den sjunde omgången av allsvenskan 2025 vidare när succélaget Mjällby tog emot IFK Göteborg hemma på Strandvallen.

Maif har fått en drömstart på den allsvenska säsongen, och efter sex spelade omgångar låg laget från Listerlandet på en andraplats i tabellen. Mjällby kom senast från en 4–1-kross hemma mot nykomlingarna Degerfors IF.

”Blåvitt” kom senast från ett kryss i Göteborgsderbyt mot Gais och inför söndagens match låg Stefan Billborns gäng på en niondeplats i tabellen.

För Mjällby var stjärnan Nicklas Röjkjaer tillbaka i startelvan efter att ha missat två matcher med en skada. Han ersatte Bork Bang-Kittilsen i en annars oförändrad elva.

Matchen inleddes i lågt tempo, men båda lagen skapade en hel del lägen under matchens inledning. Mjällby stod för några riktigt läckra aktioner tidigt i matchen och var närmst att spräcka målnollan.

Efter 30 spelade minuter riktade Herman Johansson ett inlägg från höger in i straffområdet. Bollen gick hela vägen ned till Elliot Stroud på andra kanten, som i sin tur skickade in bollen framför mål. Där väntade Röjkjaer, som dunkade in sitt femte mål för säsongen i comebacken.

Nicklas Røjkjær! Dansken gör mål i comebacken efter skadan, 1-0 MAIF mot Blåvitt! 🟡



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/y80DzMMl9q — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 4, 2025

Ställningen i paus var 1–0 till Mjällby.

När lagen gick ut för den andra halvleken valde Stefan Billborn att agera. Sebastian Clemmensen och Noah Tolf utgick och ersattes av Imam Jagne och Kolbeinn Thordarson.

Matchen pågår.

Startelvor:

Mjällby AIF:

Törnqvist – Norén, Kiilerich, Iqbal – Johansson, V. Gustafson, J. Gustavsson, Röjkjaer, Stroud – Manneh, Bergström.

IFK Göteborg:

Dahlberg – Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Heintz, Trondsen – Markovic, Fenger, Clemmensen.