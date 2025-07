JUST NU: Norrköping reducerar – MFF i fortsatt trygg ledning

Malmö FF tog emot IFK Norrköping hemma på Eleda Stadion under lördagskvällen.

Ställningen är 3-1 till MFF.



Malmö FF gästades av IFK Norrköping under lördagskvällen.



MFF behövde ta poäng för att haka på toppstriden och Peking behövde poäng för att skapa sig marginal neråt i tabellen.



När startelvorna presenterades kunde man konstatera att Robin Olsen gick rakt in i startelvan för MFF.

Det var en ganska jämn inledning på matchen där lagen pressade varandra.



Matchens första chans fick IFK Norrköping när Moberg Karlsson avlossade ett skott. Enkelt för Olsen att rädda dock.

Men Peking tvingade Robin Olsen till flera viktiga räddningar inledningsvis när man hotade och kom till avslut.



Det var hemmalaget som skulle spräcka målnollan. Sead Haksabanovic får en fin passning på en kontring som han helt ren kan placera in i mål bakom David Andersson.



– Det är skönt så klart. Det blev ett firande medan jag gjorde mål också. Som Zlatan gjorde några gånger i sin karriär, sa Haksabanovic till Max i halvtid.



Tidigt i den andra halvleken utökade MFF sin ledning genom Hugo Bolin som satte bollen i nät från nära håll efter ett fint inspel av Johan Karlsson.



De himmelsblå var inte nöjda där. Med tio minuter kvar kom även 3-0. Nyss inkomna, Emmanuel Ekong, löpte sig loss och placerade in 3-0.



I den 86:e minuten reducerade gästerna när Totte Nyman nådde högst på ett inlägg och därmed kunde nicka in sitt 106:e mål.

Startelvor:

Malmö: Olsen – Stryger Larsen, Jansson, Zetterström, Busanello – Karlsson, Rosengren, Berg Johnsen, Bolin – Thelin, Haksabanovic

Norrköping: Andersson – Neffati, Opppong, Watson, Höög Jansson – Fransson, Traustason, Lushaku – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson