Hammarby tappade poäng – föll mot Gais

Gais tar emot Hammarby på Gamla Ullevi i Göteborg.

Ställningen är 2-1 till Gais.



Tabelltvåan Hammarby har rest ner till Göteborg för att ställas mot tabellsexan Gais på Gamla Ullevi.



Gästerna har chansen att ta över första platsen i tabellen, åtminstone fram tills att Mjällby spelar mot Sirius på måndagskvällen.



Hammarby väljer att göra fyra byten jämfört med den senaste matchen. Simon Strand ersätter Shaquille Pinas i backlinjen, Pavle Vagic kliver in istället för Ibrahim Fofana, Abdelrahman Boudah tar plats i anfallet på bekostnad av Jusef Erabi, och Frederik Winther går in som extra mittback – vilket innebär att Montader Madjed börjar på bänken.



Winther gör därmed sin första start sedan korsbandsskadan han ådrog sig mot Malmö FF den 7 april 2024, för 463 dagar sedan.



***



Hemmalaget, Gais, inledde matchen mycket intensivt och pressade ner Hammarby. Man kunde skapa flera chanser de första minutrarna. Kevin Holmén och Gustav Lundgren testade med varsitt distansskott – men Hammarby-målvakten Warner Hahn stod rätt placerad och kunde enkelt rädda.



Efter halvtimmen spelad tog Gais ledningen. Efter slarv i uppspelsfasen i försvaret av Hammarby mellan Eriksson och Tekie var Diabate snabb på att sno åt sig bollen och kunde enkelt placera in bollen i mål.



Hammarby kom in mer i matchen efter baklängesmålet men det utan att skapa några direkta chanser.



Tidigt i den andra halvleken kvitterade Hammarby efter att ha bitit sig kvar efter en hörna. Abeldahman Boudah kom farande och kunde nicka in 1-1.



Men lyckan blev inte långvarig. Kort efter målet fick Gais straff efter en handssituation på Victor Eriksson. Ibrahim Diabate klev fram och gjorde sitt andra mål för dagen.

I den 82:a minuten kunde Gais utöka sin ledning till 3-1 genom Amin Boudri, men bara tre minuter senare reducerade Hammarby till 3–2 på straff genom Jusef Erabi.

Gais vann med 3–2 när Hammarby tappade poäng i kampen om guld.



Startelvor:

Gais: Krasniqi – Wängberg, Ågren, Frej, Wendin Thomasson – Milovanovic, Holmén, Boudri – Lundgren, Diabate, Niklasson Petrovic.



Hammarby: Hahn – Vagic, Eriksson, Winther – Skoglund, Karlsson, Tekie, Besara, Strand – Boudah, Tounekti.