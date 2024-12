Klart: Fenger lämnar Hammarby efter sju år: “Tack för allt”

Mads Fenger har gjort sitt i Hammarby efter dryga sju år i klubben.

Det meddelar Bajen under fredagseftermiddagen.

– Hammarby har varit en stor del av mitt och min familjs liv, säger trotjänaren till klubben.



År 2017 lämnade Mads Fenger danska Randers för att spela i Hammarby. Sedan dess har han varit klubben trogen och spelat så gott som alla matcher från start. Detta fram tills i år då det endast blev fem matcher från start.



Fengers kontrakt med Hammarby sträckte sig egentligen över nästa säsong – men nu står det klart att han lämnar de grönvita.



– Jag har svårt att sätta ord på den känsla jag sitter med. Hammarby har varit en stor del av mitt och min familjs liv de senaste sju och ett halvt åren, och därför känns det extra vemodigt att våra vägar nu skiljs åt. Det har varit en stor ära att representera Hammarby och bära de gröna och vita färgerna. Tack för allt, säger trotjänaren till klubbens hemsida.



Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg:



– Jag vill rikta ett stort, varmt tack till Mads för hans insatser i Hammarby. Under de dryga sju år han har varit här har den kvalitet och professionalism han bidragit med varit oerhört värdefull för oss, och han har haft stor del i den resa vi gjort under tiden han varit här. Jag är både stolt och glad över att ha haft Mads hos oss och önskar honom stort lycka till i framtiden, säger han till klubben.



Det blev totalt 205 matcher i Bajen-tröjan för Mads Fenger. Mittbacken stod även för åtta mål och sju assist samt var med och vann svenska cupen 2021.



Nu vänder dansken hem till sitt land, och är klar för AC Horsens:



– Han är en skicklig mittback, men han är också en typ av ledare som leder vägen, och han kommer med stor erfarenhet efter många år i Randers FC och Hammarby, där han har haft en hög profil. Vi ser fram emot att se honom i den gula tröjan, säger sportchef Esben Hansen till AC Horsens hemsida.